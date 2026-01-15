본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

구로구 "인프라·지역경제·복지 등 핵심 추진"

김민진기자

입력2026.01.15 08:42

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신년인사회서 5대 분야 구정 방향 발표

서울 구로구(구청장 장인홍)가 14일 신년인사회에서 인프라, 지역경제, 복지, 교육, 탄소중립 5대 분야를 중심으로 한 올해 구정 운영 방향을 밝혔다.

장인홍 구로구청장이 신년인사회에서 신년사를 하고 있다. 구로구 제공.

장인홍 구로구청장이 신년인사회에서 신년사를 하고 있다. 구로구 제공.

AD
원본보기 아이콘

구는 이날 오후 2시 신도림 테크노마트 그랜드볼룸에서 국회의원, 시·구의원, 유관기관장, 직능단체 주요 인사, 지역 주민 등 1000여명이 참석한 가운데 신년인사회를 개최했다.


신년사에서 제시된 올해 구정 방향은 주택 정비 사업·교통·공공시설 조성 등 인프라 분야를 최우선 과제로 설정했다. 지역경제와 골목경제 활성화를 통해 구민의 경제적 기반을 강화하고, 복지 분야와 교육 분야에서도 구민 삶의 질 향상을 위한 정책을 추진한다. 특히 탄소중립도시로의 전환을 구정 핵심 과제로 제시하며 환경과 지속가능성을 고려한 도시 발전 방향을 강조했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러' "주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

점심시간에 민원 못 본다…"반차 쓰세요"

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기