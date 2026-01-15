[오늘의신상]농심, '바삭츄리 고튀' 출시

고구마 프라이즈 모티브로

농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 415,000 전일대비 2,000 등락률 -0.48% 거래량 4,439 전일가 417,000 2026.01.15 09:18 기준 관련기사 농심, 제주도에 '라면 뮤지엄' 연다…"제주여행의 辛나는 경험!"농심, 中 하얼빈 겨울축제 '빙등제' 참가…"영하 20도서 즐기는 신라면"가격 인상 효과 본격 반영 농심, 해외 확장도 기대[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close 이 인기 사이드 메뉴인 '고구마 프라이즈(fries)'를 모티브로 한 스낵 신제품 '바삭츄리 고튀'를 오는 22일 출시한다고 15일 밝혔다.

농심 바삭츄리 고튀는 수제버거 전문점 등에서 맛볼 수 있던 고구마 프라이즈를 누구나 쉽고 간편하게 스낵으로 즐길 수 있도록 구현한 제품이다. 고구마 프라이즈는 특유의 깊고 달콤한 맛으로 두터운 마니아층을 보유하고 있지만, 조리가 까다로워 시중에서 쉽게 접하기 어려운 메뉴다. 제품명 '고튀'는 '고구마튀김 모양 스낵'의 줄임말이다.

이번 신제품의 가장 큰 특징은 이름처럼 '바삭'한 페스'츄리' 식감으로 즐기는 고구마의 진한 풍미다. 바삭하면서도 부드럽게 부서지는 식감을 위해 사출 커팅 공법을 적용했고, 입안 가득 퍼지는 고구마 본연의 달콤함을 담아냈다. 막대 튀김 모양으로 보다 편하게 먹을 수 있다.

농심 관계자는 "바삭츄리 고튀는 고급스러운 고구마 풍미와 바삭한 식감을 구현한 제품"이라며 "트렌디한 디저트를 찾는 소비자들에게 색다른 미식 경험을 선사하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



