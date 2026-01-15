[오늘의신상]이마트24, 말차크림파스타 등 13종 차별화 상품

젊은 세대 중심 말차코어 트렌드 확산

지난해 말차 상품 누계 매출 전넌비78%↑

이마트24가 말차를 테마로 한 업계 단독 차별화상품을 대거 출시하고 젊은 세대 공략에 나선다고 15일 밝혔다.

이번에 출시하는 말차 신상품은 13종으로 지난달 선출시한 3종을 포함하면 이마트24의 말차 상품은 총 16종으로 확대된다. 이들 상품은 디저트와 유제품, 간편식, 주류 등 다양한 카테고리에서 이달 중 순차 출시할 예정이다.

모든 상품 패키지에는 말차를 직관적으로 연상할 수 있는 'MATCHA' 로고와 색상 등의 디자인 요소가 적용됐다. 신제품으로는 쫀득한 초코 시트에 초코 필링이 가득 들어간 말차크림을 발라 말아낸 '초코말차크림롤(3800원)'과 제철과일이 활용된 '딸기말차크림샌드위치(4200원)', '통딸기말차모찌(2900원)' 등이 있다. 달콤하면서도 쌉싸름한 맛이 특징으로 아메리카노와 라떼 등 커피 메뉴와 즐기기 좋다.

또 말차맛 초콜릿을 큐브 모양 과자에 채운 뒤 코코아파우더로 마무리한 '말초큐(1700원)'를 비롯한 신상 스낵 4종과, 제주산 말차와 국내산 원유, 유크림을 사용한 라떼 상품인 '말크라(2700원)' 2종도 출시한다. 이외에도 '말차크림파스타(5500원)', '말차스트로베리하이볼(4000원),' '말차앤밀크(2500원)' 등 다양한 카테고리의 말차 차별화상품을 선보이며, 말차 활용 범위를 편의점 전반으로 확장했다.

이처럼 이마트24가 말차 라인업을 대거 확대하는 이유로는 전 세계적으로 계속되는 말차코어 열풍에 대응하기 위함이다. 최근 말차는 단순한 음료나 디저트 트렌드를 넘어 젊은 세대의 취향과 라이프스타일을 대표하는 문화로 자리 잡고 있다. 실제로 이마트24의 2025년 말차 관련 상품 누계 매출은 전년 대비 78% 증가하며 가파른 성장세를 기록했다. 특히 '서울대빵 말차맛'과 '초코쫀득모찌빵 말차맛'은 출시 직후 디저트 상품군 내 각각 매출 3위와 5위에 오르며 흥행에 성공했다.

이마트24는 상품 출시를 기념해 가격 혜택과 체험 요소를 결합한 프로모션도 진행한다. 이달 행사카드로 차별화상품 15종(말차라떼 제외) 중 2개 이상 구매하는 고객에게 50% 할인 혜택을 제공한다. 첫 플래그십스토어인 '트렌드랩 성수점'에서는 말차 트렌드를 직접 체험할 수 있는 '말차코어 Green Run' 이벤트를 두 차례에 걸쳐 운영한다.

이마트24 관계자는 "2026년 첫 달부터 말차를 테마로 한 차별화상품과 체험형 프로모션을 대거 선보여, '1030을 가장 잘 아는 편의점'으로서의 입지를 강화하겠다"며 "앞으로도 이마트24는 젊은 세대의 취향과 라이프스타일 변화를 가장 먼저 읽고, 상품과 공간, 경험으로 풀어내는 트렌드 플랫폼 역할을 지속해 나갈 것"이라고 덧붙였다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>