박명진 고려개발 회장, 부산대에 발전기금 1억원 출연

부산대학교(총장 최재원)는 고려개발 박명진 회장이 14일 오후 교내 대학본부 5층 총장실에서 모교 발전기금 1억원을 출연했다고 15일 전했다.

박명진 고려개발 회장이 부산대에 발전기금 1억원을 출연하고 있다. 부산대 제공

박 회장은 이날 출연식에서 "사회 각계각층에서 활약하고 있는 28만여 부산대 동문이 개교 80주년을 맞은 모교에 특별한 관심을 갖고, 발전을 위한 노력과 응원이 널리 확산하기를 바란다"고 말했다.

최재원 부산대 총장은 "올해는 부산대가 개교 80주년을 맞아 새로운 100년을 준비하고 글로벌 명문대학으로 도약하는 중요한 해"라며 "동문의 관심과 지원이 어느 때보다 절실한 시기에 박명진 회장님의 솔선수범은 부산대 가족이 하나로 뭉쳐 도약을 다짐하는 큰 울림이 될 것"이라고 감사의 뜻을 표했다.

부산대 법학과 출신인 박명진 회장은 2021년부터 부산대 총동문회장을 맡아 동문 교류 활성화와 모교 발전을 위한 다양한 활동을 이끌어오고 있다.

부산대 총동문회는 개교 80주년을 계기로 동문의 지속적인 관심과 참여를 당부하고 있으며, 시계탑 공간기념 조성사업, 개교 80주년 기념식, 동문 초청 행사, 부산시민 동행 걷기대회, 시민과 함께하는 클래식 여행 등 40여 개 기념사업에 동문 참여를 확대해 나갈 계획이다.





