레고코리아, 설 맞이 '레고 말의 해 한정팩' 증정 이벤트 실시

최호경기자

입력2026.01.15 08:35

레고코리아는 다가오는 설을 맞아 '레고 말의 해 한정팩' 증정 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.


'레고 말의 해 한정팩'은 레고코리아가 매년 십이간지를 주제로 선보이는 한정판 시리즈의 일환으로, 2026년 말의 해를 기념해 행운을 상징하는 백마를 전시용 세트로 구현했다. 화려한 꽃과 금색 잎 장식 위에 백마가 한쪽 발굽을 들고 서 있는 역동적인 모습을 연출했다.

레고 말의 해 한정팩. 레고코리아

레고 말의 해 한정팩. 레고코리아

이번 한정팩 증정 행사는 전국 온·오프라인 레고 매장에서 9만7000원 이상 구매 고객을 대상으로 선착순 진행된다. 공식 레고스토어와 대형마트를 비롯해 ▲전국 레고 매장 ▲네이버 공식몰 ▲롯데온 ▲11번가 ▲G마켓 ▲카카오톡 선물하기 등에서 만나볼 수 있다. 사은품 소진 시 이벤트가 조기 종료될 수 있다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

