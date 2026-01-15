[포토] 김민석 총리 국가정책조정회의 주재

김민석 국무총리가 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의에 참석하고 있다. 오른쪽은 김병욱 청와대 정무비서관. 2026.1.15 조용준 기자







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>