빅웨이브카, 팁스 선정‥AI로 중고차 부품 수요 예측모델 만든다

그린 모빌리티 테크 기업 빅웨이브카(대표 오신원)는 'AI 기반 자동차 부품 수요패턴 분석을 통한 자동차 중고부품플랫폼 개발'이라는 과제로 중소벤처기업부 기술 창업지원프로그램 딥스(TIPS)에 최종 선정되었다고 15일 밝혔다.

빅웨이브카는 스타트업 투자 전문 액셀러레이터이자 팁스 운영사인 선보엔젤파트너스의 추천을 통해 선정되었는데, 향후 2년간 최대 7억원의 연구개발 자금 및 사업화와 마케팅 자금을 지원받게 된다.

빅웨이브카는 이번 팁스 선정을 통해 자동차 정비 데이터, 자동차 폐차 데이터, 운행 차량 통계 데이터를 정제 가공하여 AI 학습을 위한 빅데이터를 우선 구축하고, AI로 자동차 주요 부품의 수명 예측 모델과 중고 부품 수요 예측 모델을 만들 계획이다.

이렇게 완성된 모델을 자동차 중고 부품 유통 플랫폼에 적용해 소비자들이 원하는 자동차 부품을 적기에 폐차장 및 재제조업체에서 생산하고 공급할 수 있는 체계를 완성할 계획이다.

부품 수요 예측 모델과는 별도로 폐차 예측 모델, 운행차량 예측 모델, 정비 예측 모델, 폐차장의 부품 해체 최적화 모델 개발도 만들 예정인데, 이를 자동차 신품 및 중고부품 가격 빅데이터와 연동할 계획도 준비하고 있다.

오신원 빅웨이브카 대표는 "예측 모델을 가격 데이터와 결합하게 되면 차량 유지, 정비, 중고차, 차량 보험 등 자동차 애프터마켓의 다양한 서비스에 적용될 수 있다. 폐차장은 수요가 많은 부품을 먼저 폐차하여 상품화할 수 있으며, 차량 소유자 및 정비센터는 품질 및 정비 이슈를 조기에 탐지하고 차량 관리 수준을 한단계 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 보험과 중고차 거래에서도 활용될 수 있을 것으로 생각된다"고 말했다.

빅웨이브카는 '자동차 순환 경제의 디지털 표준 구축'을 목표로 설립된 창업기업으로 현재, 국토부 실증 특례허가를 받은 폐차 온라인 중개 플랫폼 '캐치머니카'와 폐차에서 생산된 중고부품을 유통하는 온라인 자동차 중고부품 플랫폼 '세이브파츠' 서비스를 준비하고 있다.





