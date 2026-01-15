부산교통공사 굿즈, 김해공항 면세점 입점

‘부기’·전동차 키링 상설 판매… 국제선 이용객 대상 유통 채널 확대

부산교통공사(사장 이병진)는 자체 제작한 굿즈 2종이 김해국제공항 국제선 면세점에 신규 입점해 상설 판매를 시작했다.

지난해 출시 이후 이어진 소비자 호응을 바탕으로 유통 채널을 공항까지 확장하며, 국제선 이용객을 겨냥한 굿즈 판매에 본격적으로 나섰다.

이번에 판매되는 상품은 '기관사 부기 미니인형 키링'과 '전동차 미니 큐브 키링'이다. 부산 대표 캐릭터 '부기'와 부산도시철도를 상징하는 전동차를 디자인 요소로 활용한 상품으로, 귀여운 외형과 실용성을 앞세워 출시 이후 부산 시민과 관광객 사이에서 꾸준한 반응을 얻어왔다.

판매 방식은 면세점 운영사가 사전에 상품을 매입해 판매와 재고 관리를 전담하는 사입 판매 구조다. 공사는 재고 부담과 판매 리스크를 줄이는 한편, 안정적인 매출 확보를 통해 굿즈 기획과 브랜드 관리에 집중할 수 있는 여건을 마련하게 됐다.

그동안 부산교통공사는 부산역·서울역 철도 역사 내 매장, 롯데백화점 서면점 반짝매장, 도시철도 역사 내 무인자판기 등으로 유통 채널을 단계적으로 확대해 왔다. 도시철도를 일상적으로 이용하는 시민과 부산을 찾는 관광객을 중심으로 반복 구매와 온라인 화제성이 이어지면서, 이번 김해국제공항 면세점 입점으로 연결됐다는 설명이다.

김해국제공항은 외국인 관광객과 해외 출국객이 집중되는 공간으로 유동 인구가 많고 브랜드 노출 효과가 크다. 이미 시장 반응이 검증된 상품을 상설 판매하는 만큼, 기존의 인지도를 안정적인 매출로 전환하는 계기가 될 것으로 공사는 기대하고 있다.

이병진 부산교통공사 사장은 "지난해 굿즈 판매 성과를 통해 시민과 관광객의 관심을 확인했다"며 "이번 공항 면세점 입점을 계기로 굿즈 유통 채널을 본격적으로 확장하게 됐다"고 말했다. 이어 "소비자 반응과 판매 성과를 분석해 상품 구성과 유통 방식을 고도화하고, 도시철도 브랜드를 활용한 콘텐츠 사업을 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





