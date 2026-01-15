영등포구 "예산 빨리 풀어 지역경제 살린다"

상반기 1725억 신속집행…관내업체 참여 확대

서울 영등포구(구청장 최호권)가 예산을 신속하게 집행해 지역경제 활성화에 실질적인 도움이 되도록 하겠다며 상반기 1725억원 신속집행에 나선다.

최호권 영등포구청장. 영등포구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 경기 둔화와 고물가 기조 속에서 민생 안정과 지역경제 회복에 활력을 불어넣기 위해 올 상반기 지방재정 신속집행을 선제적으로 추진한다고 15일 밝혔다.

구는 수년간의 재정 운용 실적과 지역 여건을 반영해 상반기 집행 목표를 자체 설정했다. 올해 상반기 목표액은 재정집행 분야 1725억원, 소비·투자 분야 1526억원이다.

이월사업과 대규모 투자사업을 중점 관리 대상으로 지정해 관행적인 이월을 최소화하고, 사업별 집행계획에 따른 공정 관리와 사전 절차를 강화해 불용과 지연을 줄인다. 공공 공사 시설비와 감리비는 조기 설계와 발주로 상반기 집행이 가능하도록 관리하고, 선금·기성금 지급과 계약 특례 제도도 적극 활용한다.

'신속집행 추진단'을 운영해 부서별 집행 실적을 상시 점검하고, 집행이 부진한 사업에 대해서는 원인 분석과 함께 개선 대책을 마련한다. 취약계층 지원과 소상공인 관련 사업 등 민생과 직결되는 예산은 우선 집행해 주민 체감도를 높일 방침이다.

구는 재정 투입 효과가 지역경제로 직접 이어지도록 관내 업체의 수의계약 참여 확대도 추진한다. 발주부서와 관내 업체 간 맞춤형 계약 정보 제공과 계약 실무 교육을 통해 접근성과 경쟁력을 높이고, 분기별 발주계획 공유와 수의계약 업체 소개 게시판을 운영해 부서 간 정보 연계를 강화한다.

최호권 영등포구청장은 "상반기 신속 예산집행은 지역 경제에 실질적인 도움이 되도록 하는 데 의미가 있다"며 "계획적인 재정 집행과 관내 업체 수의계약 참여 확대로 민생 안정과 지역경제 회복에 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>