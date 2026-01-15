본문 바로가기
용인시, 베트남 다낭시와 우호협약 체결

정두환기자

입력2026.01.15 08:11

꽝남성→다낭직할시 통합 개편으로 기존 협약 계승
이상일 시장 "첨단산업 투자 다낭과 교류 확대 기대"

베트남을 공식 방문 중인 이상일 경기도 용인시장은 14일 베트남 다낭시청에서 팜 득 안 다낭시 인민위원장과 두 도시 간 우호협약을 체결했다.

이상일 용인시장(왼쪽)이 14일 베트남 다낭시청에서 호 끼 민 다낭시 상임 부인민위원장과 우호협약을 체결한 뒤 협약서를 들어 보이고 있다. 용인시 제공

이번 협약은 지난해 7월 베트남 행정구역 개편으로 용인시와 2013년 우호협력을 맺었던 꽝남성이 다낭시와 통합돼 중앙직할시로 재편되면서 기존 교류 관계를 계승·확대하기 위해 이뤄졌다.


양 도시는 협약을 통해 ▲산업·경제 ▲문화·관광 ▲교육 등 다양한 분야에서 교류와 협력을 확대하기로 뜻을 모았다.

인구 310만 명의 다낭시는 베트남 대표 관광도시이자 반도체·인공지능(AI)·정보기술(IT) 등 첨단산업 육성과 도시 디지털 전환에 속도를 내는 베트남 중부의 핵심 거점 도시다. 다낭시는 하이테크파크 등 산업 인프라를 기반으로 제조업과 ICT 산업 경쟁력을 강화하고 있다.


이 시장은 협약식에서 "다낭시는 대한민국 국민들이 아주 많이 찾는 도시"라며 "두 도시가 협력을 확대해 나간다면 함께 발전할 수 있을 것"이라고 말했다.


이 시장은 "우호협약을 계기로 두 도시가 더욱 가까워져 산업은 물론 문화와 관광, 스포츠 등 다양한 분야에서 교류가 더 활발해지기를 기대한다"고 덧붙였다.

호 끼 민 다낭시 상임 부인민위원장은 "협약을 계기로 양 도시가 다양한 분야에서 협력하며 상호 발전하는 관계로 나아가길 바란다"고 했다.


협약 체결 후 팜 득 안 인민위원장 주최로 열린 공식 환영 오찬에서 양 도시는 산업단지 운영 경험 공유, 기업 교류와 진출 협력, 축구 등 스포츠 교류, 문화·관광 자원 연계, 스마트시티 정책과 도시 운영 사례 등에 대해 폭넓게 의견을 나눴다.


한편 베트남은 지난해 7월 기존 63개 성·시를 6개 중앙직할시, 28개 성 등 34개로 통합했으며, 중간 행정 단계인 군·현을 폐지하고 성과 읍·면 체계로 구조를 단순화했다. 이에 따라 꽝남성은 다낭시와 통합돼 인구 310만명의 다낭 중앙직할시로 바뀌었다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
