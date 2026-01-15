용인시, 베트남 다낭시와 우호협약 체결

꽝남성→다낭직할시 통합 개편으로 기존 협약 계승

이상일 시장 "첨단산업 투자 다낭과 교류 확대 기대"

베트남을 공식 방문 중인 이상일 경기도 용인시장은 14일 베트남 다낭시청에서 팜 득 안 다낭시 인민위원장과 두 도시 간 우호협약을 체결했다.

이상일 용인시장(왼쪽)이 14일 베트남 다낭시청에서 호 끼 민 다낭시 상임 부인민위원장과 우호협약을 체결한 뒤 협약서를 들어 보이고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 지난해 7월 베트남 행정구역 개편으로 용인시와 2013년 우호협력을 맺었던 꽝남성이 다낭시와 통합돼 중앙직할시로 재편되면서 기존 교류 관계를 계승·확대하기 위해 이뤄졌다.

양 도시는 협약을 통해 ▲산업·경제 ▲문화·관광 ▲교육 등 다양한 분야에서 교류와 협력을 확대하기로 뜻을 모았다.

인구 310만 명의 다낭시는 베트남 대표 관광도시이자 반도체·인공지능(AI)·정보기술(IT) 등 첨단산업 육성과 도시 디지털 전환에 속도를 내는 베트남 중부의 핵심 거점 도시다. 다낭시는 하이테크파크 등 산업 인프라를 기반으로 제조업과 ICT 산업 경쟁력을 강화하고 있다.

이 시장은 협약식에서 "다낭시는 대한민국 국민들이 아주 많이 찾는 도시"라며 "두 도시가 협력을 확대해 나간다면 함께 발전할 수 있을 것"이라고 말했다.

이 시장은 "우호협약을 계기로 두 도시가 더욱 가까워져 산업은 물론 문화와 관광, 스포츠 등 다양한 분야에서 교류가 더 활발해지기를 기대한다"고 덧붙였다.

호 끼 민 다낭시 상임 부인민위원장은 "협약을 계기로 양 도시가 다양한 분야에서 협력하며 상호 발전하는 관계로 나아가길 바란다"고 했다.

협약 체결 후 팜 득 안 인민위원장 주최로 열린 공식 환영 오찬에서 양 도시는 산업단지 운영 경험 공유, 기업 교류와 진출 협력, 축구 등 스포츠 교류, 문화·관광 자원 연계, 스마트시티 정책과 도시 운영 사례 등에 대해 폭넓게 의견을 나눴다.

한편 베트남은 지난해 7월 기존 63개 성·시를 6개 중앙직할시, 28개 성 등 34개로 통합했으며, 중간 행정 단계인 군·현을 폐지하고 성과 읍·면 체계로 구조를 단순화했다. 이에 따라 꽝남성은 다낭시와 통합돼 인구 310만명의 다낭 중앙직할시로 바뀌었다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



