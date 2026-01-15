강원도, 중기부 전통시장 지원사업 공모에 7개 시군·15개소 선정

'문화관광형시장' 분야 신청 2곳 모두 선정

강원특별자치도는 중소벤처기업부 주관 '2026년도 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업' 공모에서 도내 7개 시군, 15개소(전통시장·상점가 등)가 선정돼 국비 6억6000만원을 확보했다고 15일 밝혔다.

특히 중기부 전통시장 지원사업 가운데 경쟁이 가장 치열하고 지원 혜택이 큰 '문화관광형시장' 분야에서는, 지난해 전국 최다 4개 시장 선정에 이어 올해도 신청한 2개 시장이 모두 선정되는 성과를 거두며 강원자치도 전통시장의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

문화관광형시장 육성사업은 전통시장이 보유한 고유한 역사·문화·관광 자원을 지역 특성과 결합해 브랜드 가치를 높이고, 시설 현대화와 관광 콘텐츠 개발, 마케팅 역량 강화를 통해 시장 자생력을 확보하도록 2년간 지원하는 사업이다.

이번 공모에서는 정선 사북시장과 임계사통팔달시장이 선정됐다.

정선 사북시장은 탄광지역 음식문화인 '연탄구이'를 최근 소비 트렌드와 접목해 야시장 돌구이용 밀키트 5종 등 특화 먹거리를 개발하고, 별빛 야시장 기반시설 조성 및 특화 콘텐츠 개발을 통해 시장 성장과 외부 관광객 유치를 추진할 계획이다.

정선 임계사통팔달시장은 지역 대표 특산물인 '임계 사과' 중심의 특화 브랜딩과 상품 개발, 트레킹·체험 관광과 연계한 시장 활성화 프로그램 운영 등을 통해 백두대간의 맛과 낭만을 담은 '로컬 가치순환형 상생시장'으로 도약할 방침이다.

아울러 시장경영지원사업에 선정된 춘천 인공폭포상점가 등 12개소는 상인회 주도의 역량 강화(상인 교육, 경영 자문)와 인력 지원(시장매니저, 배송매니저) 등을 통해 자생력 있는 시장 조직과 운영 환경을 구축할 계획이다.

이 밖에도 지역상품전시회 지원사업을 통해 지역 내 전통시장과 상점가의 우수상품·특산품을 전시·판촉하는 전시회 개최를 지원해 지역상품 홍보와 판매 촉진을 추진할 예정이다.

김만호 강원특별자치도 경제국장은 "어려운 경기 여건 속에서도 도내 전통시장 15개소가 중기부 공모에 선정돼 침체된 전통시장 경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"며, "지역 특색과 연계한 문화관광형시장 육성 등을 통해 전통시장 경쟁력 강화와 매출 증대에 총력을 다하고, 도민공감 행정을 통해 상인들과 함께 시장 활성화에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

이어 "병오년 적토마가 쉬지 않고 달리듯, 올 한 해 강원자치도의 전통시장이 사람과 활력이 끊이지 않는 공간으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





