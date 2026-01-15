부산항 신항 웅동 배후단지 불법주정차 해소 ‘속도↑’

BPA·지자체·경찰 협업… 임시화물주차장 지정·단속 강화

컨테이너가 오가야 할 길 위에 멈춰 섰던 차량들. 부산항 신항 웅동 배후단지의 풍경이 달라질 조짐이다.

부산항 신항 웅동 배후단지 내 불법 주정차 문제 해소를 위한 관계기관 간 협업이 본격화된다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 14일 부산항 신항 웅동 배후단지 내 불법 주정차 해소를 위한 관계기관 업무조정식을 개최했다.

그동안 신항 웅동 배후단지 일대에서는 대형 화물차의 불법 주정차가 지속되며 교통 혼잡과 안전사고 우려가 제기돼 왔다. 이에 따라 지난해부터 국민권익위원회 주관으로 부산항만공사와 경상남도, 진해구청, 진해경찰서 등 관계기관이 여러 차례 현장 실사와 협의를 거쳐 개선 방안을 논의해 왔다.

이번 조정에 따라 부산항만공사는 웅동 임시화물주차장(약 10만2386㎡)을 공식 주차시설로 지정·운영하고, 향후 인근 항만 배후단지에 추가 화물차 주차장을 조성할 계획이다. 이와 함께 배후단지 내부 도로에는 교통 안전시설물을 보강·설치해 신항 내 교통안전 관리에 나선다.

진해구청은 교통사고 예방과 보행자 안전 확보를 위해 주정차 금지구간에 대해 일정 기간 계도 활동을 거친 뒤 단속을 실시할 방침이다. 진해경찰서 역시 정기적인 합동 단속에 참여해 현장 관리에 힘을 보탠다. 구체적인 실행 계획은 경상남도 주관으로 구성되는 실무협의체를 통해 단계적으로 추진될 예정이다.

송상근 부산항만공사 사장은 "이번 업무 조정 결과가 신항 내 불법 주정차 문제 해소에 실질적인 도움이 될 것"이라며 "지역 주민과 항만 이용자 모두가 안심할 수 있는 안전한 부산항 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





