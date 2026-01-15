본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

이순신 장군 얼 잇는다…현충사, 청소년 지킴이 모집

이종길기자

입력2026.01.15 09:00

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 6일까지 이메일 접수
유적지 탐방·탄신제·위토 모내기 등 활동

지난해 현충사 청소년 국가유산 지킴이 활동 모습

지난해 현충사 청소년 국가유산 지킴이 활동 모습

AD
원본보기 아이콘

국가유산청 현충사관리소는 다음 달 6일까지 '제8기 현충사 청소년 국가유산 지킴이' 쉰 명을 모집한다고 15일 밝혔다.


청년 교육 사회적협동조합 씨드콥과 공동으로 진행하는 이번 프로그램은 이순신 장군의 정신을 체험하고 현충사의 역사적 가치를 알리기 위해 마련됐다. 모집 대상은 초등학교 4학년부터 고등학생까지 청소년이다. 현충사관리소 누리집에서 신청서를 내려받아 전자우편으로 제출하면 된다. 선발은 서류 심사를 원칙으로 하되, 필요시 비대면 화상 면접을 거친다. 다음 달 중 최종 명단을 발표할 예정이다.

선발된 지킴이는 2월 말 발대식을 시작으로 11월까지 활동한다. 주요 참여 프로그램은 ▲아산 지역 유적지 탐방 '이순신 캠프(3월)' ▲이순신 장군 탄신제 참여(4월) ▲묘소 위토 모내기 체험(5월) ▲현충사 야간 개방 '달빛야행' 지원(10월) 등이다. 소정의 교육을 이수한 단원은 관람객 대상 전시 해설사(도슨트)로도 활동할 수 있다.


박근용 현충사관리소장은 "청소년이 현장에서 국가유산의 의미를 체득할 기회가 되길 바란다"고 밝혔다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러' "주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

점심시간에 민원 못 본다…"반차 쓰세요"

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기