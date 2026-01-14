경남도민 49.5％ "박완수 지사 일 잘해" … 전월 대비 또 상승

박완수 경남도지사에 대한 직무수행 평가 긍정 수치가 또 한 번 상승했다.

경남도는 여론조사기관 리얼미터가 14일 발표한 '광역단체단체장 2025년 12월 직무수행 평가'에서 박 도지사에 대한 긍정평가율이 49.5％로 나타났다고 밝혔다.

이는 지난해 10월 46.0％보다 오른 11월 48.1％에서 1.4%p 재차 상승한 수치이다.

박 지사에 대한 부정평가율은 35.4％로 전월보다 1.1％ 감소했다.

이로써 박 지사는 대행 체제인 대구시장을 제외한 광역자치단체장 16명 중 6위를 기록해 전월 순위를 유지했다.

박 지사는 직무수행에 대해 도내 대부분 지역에서 긍정이 부정을 앞서는 등 긍정적 평가를 받았다.

특히 진주, 밀양, 창녕, 거창 등 중서부 지역에서의 긍정평가가 63.0％로 가장 높았다.

광역시·도별 주민 생활 만족도는 전월 11위에서 9위로 두 계단 상승했다.

주민 생활 만족도 긍정평가는 전월 62.8％에서 12월 61.7％로 1.1%P 감소, 부정평가는 전월 29.1％에서 32.1％로 3.0%P 올랐다.

광역자치단체장 정당 지표 상대 지수는 9월 102.1에서 112.8로 10.7 증가해 전월 대비 4계단을 뛰어올라 5위를 기록했다.

이번 조사는 여론조사 전문기관 리얼미터가 2025년 11월 28~30일, 12월 29~31일 전국 18세 이상 1만3600명(시·도별 10~11월 각 800명)을 대상으로 유·무선 임의전화걸기(RDD) 자동응답 방식으로 진행했다.

광역단체별 표본오차는 95％ 신뢰수준에 ±3.5%P며 응답률은 3.2％이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



