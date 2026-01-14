본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

캄보디아 당국, '범죄단지 배후' 프린스그룹 부동산 분양 차단

이성민기자

입력2026.01.14 21:00

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

프린스은행 청산 이어 제재

캄보디아 정부가 범죄단지의 배후로 지목돼온 프린스그룹의 부동산 분양 작업을 막는 등 제재 작업을 벌이고 있다.


14일(현지시간) AFP 통신에 따르면 캄보디아 부동산 규제 당국은 최근 프린스그룹 소유의 수도 프놈펜 부동산 4곳과 남부 시아누크빌의 1곳에서 진행되던 주택 등 분양을 중단시켰다.

특히 프놈펜의 프린스그룹 분양 부동산 중 하나인 고급 주상복합 단지 '피너클 레지던스'의 경우 분양사무소가 문을 닫은 것으로 전해진다. 프린스그룹 산하 '프린스 부동산 캄보디아'가 개발한 47층 높이의 피너클 레지던스는 2024년 완공됐으며, 현재 약 1800세대 중 75%가 분양된 것으로 알려졌다.

프린스그룹에서 운영하는 은행의 모습. 연합뉴스

프린스그룹에서 운영하는 은행의 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이와 관련해 당국은 이미 프린스그룹 부동산 분양 계약을 체결한 매수자들은 계약을 이행, 부동산 매입 절차를 마쳐야 한다고 밝혔다. 또 이미 분양 대금을 전액 지불한 매수자들은 부동산을 되팔 수 있다고 덧붙였다.


한편 프린스그룹 회장 천즈는 실권자인 훈 센 상원의장 등 고위 정치권과 밀착해 사업을 키우고 대규모 범죄 단지를 운영하면서 막대한 부를 쌓은 것으로 알려졌다.


이에 지난주 캄보디아 정부는 천즈 등 중국 국적자 3명을 체포해 중국으로 송환하고 캄보디아 주요 은행인 프린스그룹 산하 프린스 은행에 대해 청산 명령을 내렸다. 중국 공안부는 사기, 도박장 개설, 불법 영업, 범죄소득 은닉 등 여러 혐의로 천 회장을 구속하고 추가 수사를 거쳐 처벌할 방침이다.

아울러 지난해 10월 미국·영국 정부는 캄보디아 등지에서 전 세계 피해자의 돈을 뜯어내고 인신매매한 노동자들을 고문하는 범죄 단지를 운영한 혐의로 천 회장과 프린스그룹을 제재하고 약 140억달러(약 20조6000억원)에 달하는 비트코인을 압수한 바 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"나는 97억 벌었어" 수익률 1043%…인증까지한 투자자 정체[비트코인 지금] "나는 97억 벌었어" 수익률 1043%…인증까지한 투... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

점심시간에 민원 못 본다…"반차 쓰세요"

장원영이 소개한 '두쫀쿠' 투썸도 합류…'두바이 스초생' 나온다

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

"1시간 일찍 나왔더니 타네요" 지하철역 몰린 서울 직장인들

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…"혈당 급상승 억제, 약보다 효과적"

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

'北 침투 무인기' 문제에 위성락 "정부 것 아냐…민간서 보냈다면 위법"

새로운 이슈 보기