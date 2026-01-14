기아, 인도네시아에 법인 신설…'부분 변경' 카렌스 내달 판매

2030년까지 판매량 4만대 목표

기아는 14일 인도네시아에 법인을 신설하고 다음 달부터 판매할 카렌스 부분 변경(페이스리프트) 모델을 선보였다.

기아는 아·태 지역에서 태국, 인도, 말레이시아, 호주, 뉴질랜드에 이어 6번째로 인도네시아에 법인을 신설했다. 그동안 인도네시아에서는 'PT 크레타 인도 아르타'가 기아 차량 판매와 브랜드 관리 등을 담당했으나 앞으로는 기아 인도네시아 법인이 직접 맡는다. 마케팅뿐만 아니라 브랜드 개발 업무까지 총괄해 현지 시장 상황에 맞춘 서비스를 제공할 예정이다.

기아는 카렌스의 부분 변경 모델도 이날 인도네시아에서 처음 공개했다. 인도에서는 지난해 5월 공개돼 이미 판매되고 있으나 인도네시아에서는 다음 달부터 판매될 예정이다. 다목적차량(MPV)으로 실내 공간이 넓은 카렌스 부분 변경 모델은 현대적 디자인을 적용하고 주행 편의성을 높였다.

기아 인도네시아 법인은 오는 11월부터는 인도네시아 브카시에 있는 현대자동차 생산공장(HMMI)에서 전기차인 '카렌스 EV'도 생산할 예정이다.

한편 1994년 지분 투자로 인도네시아 자동차 시장에 처음 진출한 기아는 지난해 카렌스를 비롯해 셀토스, 쏘넷, 카니발, EV9 등 277대를 판매하는 데 그쳤다. 올해에는 2000대까지 판매량을 늘리고 2030년에는 4만대까지 확대하는 게 목표다.





