[내일날씨]오전까지 눈비…포근하지만 살얼음 조심

이성민기자

입력2026.01.14 20:30

아침 최저기온은 -3∼10도

목요일인 15일 전국이 대체로 흐린 가운데 새벽부터 중부지방을 중심으로 비나 눈이 내리는 곳이 있겠다.


중부지방과 전라권, 경북 중·북부 내륙, 제주에서 시작된 눈·비는 아침 경상 서부로 확대되겠으나 오전에 대부분 그치겠다. 예상 적설량은 강원 산지 1∼5㎝, 강원 내륙·경북 북동 산지 1㎝ 안팎, 예상 강수량은 수도권·충청권·전라권·경상권·제주 등 5㎜ 내외다.

강한 바람과 함께 기온이 내려간 26일 오후 서울 여의도에서 시민들이 우산으로 바람을 막으며 이동하고 있다. 기상청은 오늘밤부터 서울에 눈이 내릴것으로 예보했다. 조용준 기자

최근 눈이 쌓여 내린 지역에서는 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나겠으니 교통안전과 보행자 안전에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 -3∼10도, 낮 최고기온은 5∼17도로 예상된다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
