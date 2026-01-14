본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

거래소 "AI 역량 강화 위해 스타트업 인수 등 검토"

이성민기자

입력2026.01.14 19:24

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국거래소는 24시간 거래를 위한 사전 작업으로 인공지능 혁신 전략을 추진하고 있으며 인공지능(AI) 스타트업 인수를 포함한 다양한 방안을 검토 중이라고 14일 밝혔다.

서울 여의도 한국거래소. 강진형 기자

서울 여의도 한국거래소. 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

거래소는 "AI 기술이 한국 자본시장 전반의 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략이라는 인식하에 AI 기술을 시장관리 업무와 접목하기 위한 AI 혁신을 준비 중"이라며 "향후 24시간 거래체계 등의 시장 변화에 대응하기 위해 AI 기반의 시장 업무 자동화를 통해 기업공시와 시장감시 등 시장 관리의 효율성과 생산성을 높이고자 한다"고 설명했다.


이어 "수익 다변화를 위해 상업형 지수 개발과 비정형 데이터 상품 개발 등 정보사업 분야에 대해서도 AI 기술을 활용할 예정"이라며 "이를 위한 방안 중 하나로 AI 스타트업 인수 등 다양한 방안을 검토 중"이라고 했다. 다만 논의되는 안 중 하나일 뿐 아직 확정된 사안은 아니라고 부연했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"나는 97억 벌었어" 수익률 1043%…인증까지한 투자자 정체[비트코인 지금] "나는 97억 벌었어" 수익률 1043%…인증까지한 투... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

점심시간에 민원 못 본다…"반차 쓰세요"

장원영이 소개한 '두쫀쿠' 투썸도 합류…'두바이 스초생' 나온다

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

"1시간 일찍 나왔더니 타네요" 지하철역 몰린 서울 직장인들

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…"혈당 급상승 억제, 약보다 효과적"

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

'北 침투 무인기' 문제에 위성락 "정부 것 아냐…민간서 보냈다면 위법"

새로운 이슈 보기