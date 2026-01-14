본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

中, 한일회담 다음날 '영유권분쟁' 센카쿠 순찰…日 "영해 침입"

이성민기자

입력2026.01.14 19:14

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

中 "법에 따른 권익 수호 활동"
센카쿠 주변 해역 61일 연속 항해

중국 해경이 14일 일본과의 영유권 분쟁 지역인 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도 인근에서 해상 순찰을 했다고 밝혔다.


중국 해경은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "14일 중국 해경 1306 함정 편대가 우리 댜오위다오 영해 내 순찰을 했다"며 "이는 중국 해경이 법에 따라 전개하는 권익 수호 순찰 활동"이라고 발표했다.

센카쿠 열도. 교도·연합뉴스

센카쿠 열도. 교도·연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이와 관련해 일본 해상보안청은 중국 해경 선박 4척이 이날 오후 4시께 센카쿠 열도 주변 영해를 침입했다고 밝혔다. 교도통신에 따르면 중국 해경 선박에는 모두 기관포가 탑재됐으며 일본 측은 영해 바깥으로 나가라고 경고했다.

교도통신은 중국 당국 선박이 센카쿠 열도 주변 영해를 침입한 것은 지난해 12월10일 이후 처음이라고 했다. 센카쿠 열도 주변 해역에서 중국 선박이 확인된 것은 61일째다.


중국은 그간 센카쿠 열도 주변 순찰 소식을 수시로 공개하며 영토·영해 주장을 뒷받침하기 위한 명분을 쌓아왔다. 일본이 자국의 '핵심 이익'을 침해하는 듯한 발언·행동을 할 때마다 해경선을 보내 무력 시위를 벌였다.


특히 이날 순찰 발표는 이재명 대통령과 다카이치 총리가 전날 일본 나라현에서 정상회담을 한 것과 시기적으로 맞물려 중국이 한일 교류를 염두에 둔 것일 수 있다는 해석도 나온다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"나는 97억 벌었어" 수익률 1043%…인증까지한 투자자 정체[비트코인 지금] "나는 97억 벌었어" 수익률 1043%…인증까지한 투... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

점심시간에 민원 못 본다…"반차 쓰세요"

장원영이 소개한 '두쫀쿠' 투썸도 합류…'두바이 스초생' 나온다

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

"1시간 일찍 나왔더니 타네요" 지하철역 몰린 서울 직장인들

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…"혈당 급상승 억제, 약보다 효과적"

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

'北 침투 무인기' 문제에 위성락 "정부 것 아냐…민간서 보냈다면 위법"

새로운 이슈 보기