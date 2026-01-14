현우진·조정식, '문항거래' 대가로 교사에 최대 1억8000만원 건네

4년간 문항 제공받아…현우진, 4.2억 송금

조정식, EBS 집필교사에게 문항 미리 받아

수학 '일타강사' 현우진씨(38)가 문항 제공 대가로 교사 1명당 최대 약 1억8000만원을 지급한 것으로 나타났다. 유명 영어 강사 조정식씨(43)는 출간되지 않은 EBS 교재 문항을 집필진으로부터 미리 받아본 것으로 파악됐다.

14일 박준태 국민의힘 의원실이 법무부로부터 제출받은 현씨와 조씨의 청탁금지법 위반 등 혐의 공소장에 따르면 메가스터디 수학 강사인 현씨는 2020~2023년 현직 교사 3명에게 수학 문항을 받는 대가로 총 4억2000여만원을 송금한 것으로 조사됐다.

검찰은 현씨가 경쟁 사교육업체들보다 우위를 확보하기 위해 교직 경험과 EBS 교재 집필 경험 등 문제 출제 역량을 갖춘 현직 교원들로부터 문항을 공급받는 범행을 저질렀다고 보고 있다.

현씨는 현직 사립고 교사 A씨가 제작한 수학 시험 문항을 받는 대가로 2020년 3월부터 2023년 5월까지 A씨에게 총 1억6700여만원을 송금하고, 다른 사립고 교사 B씨로부터도 문항을 받고 1억7900여만원을 송금한 것으로 드러났다. 또 2020년 3월부터 2023년 6월까지 현직 교사 C씨에게도 수학 시험 문항 제작 대가로 7530만원을 배우자 명의 계좌로 지급했다.

메가스터디 유명 영어 강사인 조씨는 2021년 1월부터 2022년 10월까지 현직 교사들에게 영어 문항을 받는 대가로 8300여만원을 지급한 것으로 조사됐다.

검찰은 조씨가 아직 출간되지 않은 EBS 교재를 현직 교사들로부터 받아 재산상 이득을 취했다고 보고 업무상 배임 교사 혐의도 적용했다.

공소장에 따르면 조씨는 2021년 1월 자신의 강의 교재 제작업체를 설립한 D씨에게 '수능 특강 교재 파일이 시중에 안 풀렸는데, (현직 교사) E씨로부터 미리 받아달라'고 해 출판 전인 '2022학년도 수능 특강 영어독해연습' 교재 파일을 전송받았다.

해당 교재의 집필진으로 참여했던 현직 교사 E씨는 'EBS에 제공한 문항을 타 출판사 등 제3자에게 제공하면 안 된다'는 집필약정서와 보안서약서를 작성했음에도, D씨에게 카카오톡으로 '2022학년도 수능 특강 (영어독해연습) 정답', '2022학년도 수능 특강 (영어독해연습) 본문' 등의 파일들을 전송했다.

공소장에는 대형 입시학원인 시대인재의 모회사 하이컨시와 강남대성학원 계열사인 강남대성연구소가 2020~2023년 교사들과 문항을 거래한 정황도 담겼다. 수능 모의고사와 내신 출제 문항 등을 받는 대가로 계약을 맺은 교사들에게 시대인재 측은 7억여원, 대성학원 측은 11억여원을 지급한 것으로 조사됐다.

앞서 서울중앙지검 형사7부는 지난달 30일 현씨와 조씨 등을 포함해 사교육업체 관계자와 전·현직 교사 등 총 46명을 청탁금지법 위반 등 혐의로 불구속기소 했다. 이에 현씨는 지난달 31일 메가스터디 홈페이지에 의견문을 내고 "문항 공모와 외부 업체를 포함한 여러 문항 수급 채널 중 하나였을 뿐"이라며 "교사라는 이유로 프리미엄을 지급한 사실은 없다"고 주장했다.

현씨는 미국 스탠퍼드대 수학과를 졸업한 뒤 2010년 서울 강남구 대치동 학원가에서 강의를 시작해 문·이과 통합 기준 최다 온라인 수강생을 보유한 강사다. 조씨는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블록', '채널A '성적을 부탁해: 티처스2' 등에 출연하면서 대중적으로 얼굴을 알렸다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



