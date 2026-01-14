본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

‘사퇴 번복’ 문인 북구청장, 구의회 현안질문 불출석

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.14 17:35

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국회 일정 이유로 사유서 제출

문인 광주 북구청장. 광주 북구 제공

문인 광주 북구청장. 광주 북구 제공

AD
원본보기 아이콘

광주시장 출마를 위한 사퇴 의사를 예고했다가 돌연 철회한 문인 광주 북구청장이 사임 철회 배경 등을 묻기 위한 구의회의 긴급현안질문에 불출석하기로 했다.


광주 북구는 지방자치법 제51조에 의거해 북구의회에 문 구청장의 불출석 사유서를 제출했다고 14일 밝혔다.

문 구청장은 사유서를 통해 "예정된 국회 일정에 참석해야 하며, 이는 광주·전남 행정통합과 관련해 지역의 목소리를 담아내기 위한 차원"이라고 불출석 배경을 설명했다.


이어 "구의회의 출석 요구는 존중하지만, 현재는 행정통합이라는 시대적 과제에 집중하는 것이 구청장으로서 더 큰 책무라고 판단했다"며 "시도 통합 논의가 어느 정도 정리되는 시점에서 향후 거취에 대해서도 명확한 판단을 내릴 것"이라고 덧붙였다.


앞서 북구의회는 문 구청장이 시장 출마 사퇴를 번복함에 따라 불거진 지역사회의 혼란과 향후 구정 운영 계획 등을 묻기 위해 오는 15일 임시회 본회의에서 긴급현안질문을 진행할 예정이었다.

하지만 문 구청장이 국회 방문 등 대외 업무를 명분으로 불출석을 통보함에 따라, 구의회 측의 강한 반발과 함께 행정 공백에 대한 우려 섞인 비판이 이어질 것으로 보인다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"나는 97억 벌었어" 수익률 1043%…인증까지한 투자자 정체[비트코인 지금] "나는 97억 벌었어" 수익률 1043%…인증까지한 투... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

점심시간에 민원 못 본다…"반차 쓰세요"

장원영이 소개한 '두쫀쿠' 투썸도 합류…'두바이 스초생' 나온다

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

"1시간 일찍 나왔더니 타네요" 지하철역 몰린 서울 직장인들

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…"혈당 급상승 억제, 약보다 효과적"

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

'北 침투 무인기' 문제에 위성락 "정부 것 아냐…민간서 보냈다면 위법"

새로운 이슈 보기