트럼프 압박에도…지난해 美 하버드대 中유학생 증가

도널드 트럼프 미국 행정부의 반이민 정책 기조의 압박 속에서도 지난해 하버드대학교의 중국인 유학생 수는 오히려 증가한 것으로 나타났다. 중국인은 하버드대의 외국인 유학생 중 가장 높은 비율을 차지한다.

14일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP), 블룸버그통신 등에 따르면 지난해 가을 학기 기준 하버드대에 재학 중인 중국 본토 출신 유학생 수는 1452명으로 전년(1390명) 대비 4.5% 증가했다. 홍콩 출신도 2024년 68명에서 지난해 73명으로 증가한 것으로 나타났다.

하버드대의 전체 외국인 유학생은 지난해 가을 학기 기준 전체 학생의 약 28%에 달했다. 이는 전년 대비 소폭(1% 미만) 증가한 수치다. 하버드대의 이러한 추세는 미국 내 대학 전반의 상황과는 다소 대조됐다.

미국의 비영리단체인 국제교육원(IIE·Institute of International Education) 보고서에 따르면, 같은 기간 미국 대학 전체의 외국인 유학생 수는 2024년 대비 1% 감소했다. 특히 신규 등록한 외국인 유학생 수는 17% 감소한 것으로 집계됐다.

트럼프 행정부의 강한 압박 속에서도 하버드대의 외국인 유학생이 되레 증가한 부분이 더 눈에 띄는 이유다. 국가별로 보면 중국인이 4.5% 증가했으며, 한국인 유학생도 8.7% 늘었다. 반면 인도, 일본 등은 전년보다 다소 줄었다. 캐나다·영국 등 영어권 국가 출신은 비슷한 수준이거나 소폭 감소한 것으로 나타났다.

지난해 하버드대는 트럼프 행정부의 캠퍼스 내 유대인 혐오 근절 등을 이유로 한 다양성·형평성·포용성(DEI) 정책 폐기 요구를 거부하며 첨예한 갈등을 겪었다. 트럼프 행정부는 정부 보조금을 중단하고, 외국인 학생 등록 자격 박탈, 유학생에 대한 비자 발급 중단 등 강경책을 펼치며 하버드대를 압박했지만, 하버드대는 정부를 상대로 법적 다툼을 진행하며 이에 맞섰다. 이후 법원은 하버드대의 손을 들어줬지만, 트럼프 행정부가 항소하면서 하버드대는 여전히 불안정한 처지라고 외신은 짚었다.





