연천군 범군민 추진위 "경기 생활쏙 환원사업, 연천군이 최적지"

경기 연천군과 연천군 범군민 추진위원회는 14일 경기도의회 기자회견실에서 기자회견을 열고 '경기 생활쏙(SOC) 환원사업'의 공모 대상지로 연천군이 선정되어야 한다는 당위성과 필요성을 공식적으로 밝혔다.

이날 기자회견에는 범군민 추진위원회 공동대표를 비롯해 연천군수와 연천군의회의장이 참석해 접경지역이자 인구감소지역인 연천군의 현실과 환원사업의 필요성을 호소했다.

연천군 관계자는 "경기도는 대한민국 성장의 중심 역할을 해왔지만, 국가 안보와 각종 규제로 희생을 감내해 온 경기 북부는 생활 인프라와 발전 속도에서 격차를 겪고 있다"며 "경기도의 '특별한 희생에는 특별한 보상이 주어져야 한다'는 정책 기조처럼, 이제는 경기도 북부와 남부가 함께 성장하는 실질적인 균형발전을 실현해야 할 시점"이라고 강조하며 연천군의 공모 당위성을 설명했다.

이어 "연천군은 전철 1호선 개통과 국도 3호선 우회도로 개통으로 교통 접근성이 크게 개선됐고, 유네스코 세계지질공원인 한탄강과 유네스코 생물권보전지역인 임진강을 동시에 보유한 지역"이라며 "생활 SOC 확충을 통해 개발과 보전이 조화를 이루는 지속 가능한 환원사업 모델을 구현하고, 경기도 균형성장의 대표적인 성공사례를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

이날 범군민 추진위원회 정남훈 공동대표는 결의문 낭독을 통해 "경기 생활쏙 환원사업은 연천군이 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 지역 불균형을 해소할 수 있는 결정적 기회"라며 "군사시설보호법과 수도권정비법에 따른 중첩규제로 오랜 기간 제약을 받아 경제 낙후와 인구 소멸 위기에 직면한 연천군에 반드시 필요한 사업"이라고 밝혔다.

또한 생활밀착형 사회기반시설 복합화를 통해 도민이 체감할 수 있는 성과를 창출할 수 있는 최적지가 연천군임을 분명히 하고, 연천군이 도민 환원 가치 실현과 경기도 균형발전의 대표 사례로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다고 결의했다.

연천군과 범군민 추진위원회는 "생활인프라 취약지역 주민들의 일상을 지키고 삶의 품격을 높이기 위해, 경기 생활쏙 환원사업 공모 과정에서 연천군이 대상지로 선정될 수 있도록 관계기관의 충분한 논의와 면밀한 검토가 이루어지기를 바란다"고 밝혔다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



