민주당 광주시당, 광주·전남 행정통합 조속 추진 당론 채택

특별법 국회 통과·실행 단계 전환 강조

더불어민주당 광주광역시당이 광주·전남 행정통합의 조속한 추진을 공식 당론으로 확정했다.

민주당 광주시당은 14일 오후 2시 열린 상무위원회에서 '광주·전남 행정통합 적극 추진을 위한 결의문'을 채택하고, 행정통합을 광주광역시당의 공식 당론으로 결정했다고 밝혔다.

더불어민주당 광주시당이 14일 당사 앞에서 광주·전남 행정통합 조속 추진을 촉구하는 결의대회를 열고, 통합 추진을 공식 당론으로 채택했음을 알리고 있다. 민주당 광주시당 제공 AD 원본보기 아이콘

이어 같은 날 오후 3시 민주당 광주광역시당 앞에서 '광주·전남 행정통합 조속 추진 결의대회'를 열어, 상무위원회에서 확정된 당론을 시민과 언론에 알렸다. 이번 결의대회는 행정통합 논의를 선언이나 검토 단계에 머물지 않고, 실행 단계로 전환하겠다는 광주광역시당의 입장을 밝히기 위해 마련됐다.

광주광역시당은 이날 채택한 결의문에서 광주·전남 행정통합이 단순한 행정구역 조정이나 형식적 협력에 그쳐서는 안 된다고 밝혔다. 통합 추진 특별법의 조속한 국회 통과를 출발점으로, 법과 행정 권한, 예산 구조 전반을 통합에 맞게 재정비하는 실질적인 이행이 뒤따라야 한다는 점을 분명히 했다. 이를 통해 지역이 중앙정부에 과도하게 의존하지 않고, 주요 정책과 과제를 스스로 결정·집행할 수 있는 기반을 갖춰야 한다고 강조했다.

또 광주광역시당은 광주·전남 행정통합을 통해 광주와 전남이 국가 발전 전략의 한 축으로 자리매김하고, 지역 스스로 미래를 설계하고 실행하는 주체로 도약해야 한다는 점을 공식 입장으로 밝혔다.

양부남 광주시당 위원장은 "광주·전남 행정통합은 선택의 문제가 아니라 지역의 지속 가능한 미래를 위한 필수 과제"라며 "상무위원회에서 조속한 추진을 공식 당론으로 결정한 만큼, 광주시당이 앞장서 통합 논의를 실행 단계로 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>