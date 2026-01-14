본문 바로가기
일반

[인사]국회

이기민기자

입력2026.01.14 17:06

<국회>

◆이사관 승진

▲국회사무처 김정규 ▲법제사법위원회 전문위원 이세진 ▲경호기획관 정종운 ▲국회사무처 조남희 ▲국회사무처 최남근


◆이사관 전보

▲과학기술정보방송통신위원회 전문위원 강대훈 ▲의정연수원 교수 김사우▲정무위원회 전문위원 김정연 ▲국방위원회 전문위원 문성환 ▲보건복지위원회 전문위원 박동찬 ▲의정연수원 교수 박병섭 ▲외교통일위원회 전문위원 연광석 ▲국토교통위원회 전문위원 오세일 ▲특별위원회 전문위원 유재근 ▲농림축산식품해양수산위원회 전문위원 이현종 ▲재정경제기획위원회 전문위원 임명현 ▲보건복지위원회 전문위원 신은호 ▲법제사법위원회 전문위원 최기도

◆부이사관 전보

▲법제실 경제산업법제심의관 김세현 ▲정보위원회 입법심의관 김월래 ▲법제실 정치행정법제심의관 김현중 ▲국회운영위원회 입법심의관 이동훈 ▲의사국 의정기록심의관 이미정 ▲국토교통위원회 입법심의관 이유미 ▲예산결산특별위원회 입법심의관 이재윤 ▲과학기술정보방송통신위원회 입법심의관 정민주


◆서기관 전보

▲행정안전위원회 입법조사관 박 철


<국회도서관>

관리관 승진

▲의회정보실장 박미향

◆이사관 전보

▲기획관리관 조정권 ▲정보관리국장 이진경



◆부이사관 전보

정보봉사국장 송선하


<국회예산정책처 인사>

◆관리관 승진

▲추계세제분석실장 상지원


◆이사관 전보

▲경제분석국장 정지은


<국회기록원>

◆이사관 전보

▲기획관리관 남궁인철


부이사관 전보

▲기록서비스국장 정정화


서기관 전보

▲기록수집과장 남현주 ▲총무담당관 문은진 ▲기록보존과장 박영희 ▲기획예산담당관 윤여문 ▲기획관리관실 기획예산담당관실 윤기영 ▲기획관리관실 총무담당관실 이문범 ▲전시교육과장 심예원





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

