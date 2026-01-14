아시아 3개 지역 탐방

글로벌 지역성의 가치에 대한 관점 확장

한림대학교(총장 최양희) 인문사회 융합인재양성사업단은 대만 타이베이, 중국 상해와 북경 등 아시아 3개 도시에서 진행한 'L-HUSS in the World 해외 탐방 프로그램'을 성공적으로 마무리했다.

한림대, 'L-HUSS in the World 해외 탐방 프로그램' 성공 개최. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 해외 탐방 프로그램은 총 26명의 한림대학교 재학생이 아시아의 주요 도시 3곳을 탐방하며 지역 가치의 발전 경로와 활용 방안을 탐색하는 기회를 마련하고자 운영됐다.

대만 타이베이에서는 예류지질공원 등 지역의 자연유산을 적극적으로 활용한 예시를 확인하는 한편, 고궁박물원을 비롯한 여러 박물관 답사를 통해 다양한 유적을 관리하며 전시함으로써 도시의 문화적 영향력을 확장하는 가능성을 직접 체험했다.

중국 상해에서는 근현대사의 주요 거점을 답사하면서 인천, 요코하마 등 지리적·역사적으로 비슷한 맥락에 놓인 동아시아 여러 도시의 다양한 발전 경로와 지역 가치에 대한 이해를 비교 및 심화할 수 있는 현장 체험 기회를 제공했다.

중국 북경과 승덕에서는 조선 연행사의 발자국을 따라 조선 시대 중국을 여행한 역사적 인물들이 경험한 문화적· 사회적 맥락을 분석하고 인문 콘텐츠를 개발할 수 있는 능력을 강화했다.

김민호 한림대 인문사회 융합인재양성사업단장은 "이번 L-HUSS in the World 해외 탐방 프로그램은 학생들이 더 창의적인 관점에서 지역의 가치를 발굴하고 확장할 수 있는 도약 지점이 되었다"며 "학생들이 새로운 시각으로 지역의 잠재 가치를 발견하고 활용할 인문사회 융합인재로 성장하는 기회가 되었기를 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>