지금 KT 가입해도 고객보답 프로그램 제공…"기준일 월말까지"

기존 1월13일서 1월31일로 기준일 확대

추가 데이터·OTT 이용권·멤버십 할인 등 제공

KT는 해킹 사고의 후속 대책으로 내놓은 '고객 보답 프로그램'의 대상 고객 기준일을 기존 1월13일에서 1월31일로 확대한다고 14일 밝혔다.

이로써 1월31일 기준 KT의 무선 서비스를 사용 중인 고객들은 2월부터 고객 보답 프로그램을 제공받게 된다. 보답 프로그램은 이달 31일 이전까지 KT에 가입한 신규 고객들도 제공받을 수 있다.

KT가 제공 예정인 고객 보답 프로그램은 총 5가지다. 구체적으로 ▲2월1일부터 6개월간 모든 고객에게 데이터 100GB 자동 제공 ▲2월부터 온라인동영상서비스(OTT) 티빙 또는 디즈니플러스 서비스 6개월 이용권 제공 ▲2월부터 무료 커피 등 멤버십 인기 제휴 브랜드 혜택 6개월 제공 ▲사이버 금융범죄 피해 보상 보험(안전·안심 보험) 2년 무료 제공 ▲3월부터 8월까지 로밍 이용 고객에게 기본 데이터의 50% 추가 제공 등의 혜택이 제공된다.

권희근 KT 마케팅혁신본부장(상무)은 "KT를 믿고 선택해 주신 고객님들께 빠짐없이 감사의 마음을 전달 드리고자 고객 보답 프로그램 시행일 직전으로 제공 기준일자를 변경했다"고 말했다.

이현석 KT 커스터머부문장(부사장)은 "소액결제와 침해사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 다시 한번 고개 숙여 깊이 사과드린다"면서 "앞으로 정보보호 체계 강화에 집중하고 더 안전한 통신 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>