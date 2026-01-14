안산시, 한양대 ERICA에 암 치료 특화센터 설립 추진

한양학원·한양대의료원과 첨단의료클러스터 조성 협약

이민근 시장"의료산업 기반·지역 의료 인프라 기반 확충"

안산시가 한양대학교와 손잡고 첨단의료복합클러스터 조성에 나선다.

안산시는 14일 한양대학교 ERICA 프라임컨퍼런스홀에서 학교법인 한양학원, 한양대학교, 한양대의료원과 공동으로 '한양대학교 ERICA 첨단의료복합클러스터 조성을 위한 업무협약'을 체결했다.

한양대 ERICA 첨단의료복합클러스터 조성을 위한 업무협약식에서 이기정 한양대 총장(왼쪽부터), 김종량 한양학원 이사장, 이민근 안산시장, 윤호주 한양대의료원장이 협약서를 들어 보이고 있다. 안산시 제공

이번 협약은 지역 내 미래 첨단의료산업 클러스터 조성을 위한 협력 기반을 강화하고 지역의료 인프라를 체계적으로 확충하기 위해 추진됐다.

협약식에는 이민근 안산시장, 김종량 한양학원 이사장, 이기정 한양대 총장, 윤호주 한양대의료원장 등이 참석했다.

앞서 안산시와 한양대 측과 2019년과 2022년 두 차례에 걸쳐 한양대병원 유치를 위한 업무협약을 체결하고 공동으로 예비타당성 조사 용역을 추진했다.

시는 이번 협약을 통해 기존 협약 대상인 한양대학교에 더해 학교법인인 한양학원과 한양대의료원까지 협력 범위를 확대했다.

협약에 따라 참여 기관들은 실무진이 참여하는 실무협의체를 구성해 운영한다. 협의체는 종합병원과 암 치료 특화센터 등 전문 의료시설 도입 방향을 검토하고 단계별 추진 과정에서 필요한 사항을 논의하고 조정해 나갈 계획이다.

협의체는 병원의 규모와 형태, 착공 시기와 개원 일정 등 구체적인 추진 계획은 실무협의체 논의를 거쳐 확정한 뒤 시민들에게 공개할 예정이다.

이민근 안산시장은 "첨단의료복합클러스터를 통해 시민이 체감할 수 있는 의료 인프라를 확충하고 탄탄한 의료산업 기반을 조성하기 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



