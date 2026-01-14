한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 국회 소통관에서 당 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련해 입장을 밝힌 뒤 회견장을 떠나고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"쿠팡에 무슨 일이"…한 달 새 5000명 넘게 '휴가'... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 국회 떠나는 한동훈 전 대표
2026년 01월 14일(수)
한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 국회 소통관에서 당 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련해 입장을 밝힌 뒤 회견장을 떠나고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'
뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건
[속보] 위성락 "다카이치 총리가 정상회담 첫 의제로 '조세이 탄광' 문제 제기"
"쿠팡에 무슨 일이"…한 달 새 5000명 넘게 '휴가' 신청
유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"
점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중
카페 女알바 얼굴 촬영한 중년남, "왜 찍냐" 묻자 황당 답변
"1시간 일찍 나왔더니 타네요" 지하철역 몰린 서울 직장인들
올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'
유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"
"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들