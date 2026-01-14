김병수 시장 "현장서 끝까지 듣고 실행으로 답하는 소통행정 지속"

김포시, '2026년 신년인사회' 돌입…대시민 소통 박차

현장행정과 연계 강화…현장 목소리로 김포 미래 설계

주민 의견·건의사항…검토 후 결과 시민과 공유 예정

경기 김포시(시장 김병수)가 13일 월곶면을 시작으로 '2026년 신년인사회'에 돌입, 시민과 함께하는 소통행정을 본격적으로 시작했다.

이번 소통행정은 1월 13일부터 2월 3일까지 약 4주간 총 14회에 걸쳐 진행되며, 시장이 직접 읍·면·동을 찾아 지역민들과 만나 지역별 주요 현안과 생활 속 민원, 애로사항을 직접 듣는 방식으로 운영된다. 약 90분간 진행되는 신년인사회는 형식적인 보고를 최소화하고 자유로운 질의응답 중심으로 소통의 문턱을 낮추었다.

'신년인사회'는 새해를 맞아 시정 운영 방향을 시민과 공유하고, 시민의 생각과 요구를 정확하게 파악하여 정책에 반영하기 위한 김포시의 대표적인 현장 소통 행정이다. 현장에서는 2026년 시정 주요 정책이 설명되고, 주민들이 일상에서 겪는 불편 사항과 지역 발전을 위해 건의하는 다양한 의견이 허심탄회하게 오갈 예정이다.

특히 올해 신년인사회는 현장행정과의 연계를 강화한 것이 특징으로, 읍면 지역을 중심으로 총 6차례의 현장 행정을 병행할 예정이다. 경로당과 전통시장 등을 직접 방문해 어르신과 전통시장 상인 등 시민들의 생활 현장을 살피고 보다 생생한 목소리를 들음으로써 책상 위 행정이 아닌 현장에서 답을 구하는 행정을 실천한다는 방침이다.

행사는 각 읍면동 행정복지센터에서 열리며, 읍면동 직원격려와 업무보고, 신년 인사, 지역 현안 질의응답 순으로 진행된다. 이 자리에는 시 간부 공무원과 읍면동장, 지역단체 대표와 주민 대표 등이 함께 참석해 지역 현안을 공유하고 해결 방안을 함께 모색한다.

김포시는 이번 연두순시를 통해 수렴된 주민의견과 건의사항을 관련 부서와 연계해 면밀히 검토하고, 추진 가능 여부와 처리 결과를 체계적으로 관리해 시민과 공유할 계획이다.

김병수 김포시장은 "시민의 목소리가 정책으로 이어질 수 있도록 현장에서 끝까지 듣고, 실행으로 답하는 소통행정을 이어가겠다"며 "2026년 신년인사회가 시민과 함께 만들어가는 시정의 출발점이 되길 바란다"고 말했다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



