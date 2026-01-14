동해시, 강원 남부권 스포츠 중심도시로 자리매김

전국·도단위 27개 대회·전지훈련 7개 종목 164개 팀 유치

9만5000명 생활인구…329억원 지역경제 유발효과 성과

제61회 도민체전·제19회 장애인 생활체전 개최

강원도 동해시는 지난해 엘리트 체육 중심의 대회뿐만 아니라 생활체육과 동호인 대회까지 아우르는 폭넓은 전국·도 단위 대회를 개최해 참가자와 동반 방문객의 체류 시간을 늘려 지역 소비로 이어지게 함으로써 강원 남부권 최고의 스포츠 명품도시로 도약하는 뜻깊은 한 해를 보냈다.

또한, 테니스장과 유소년 야구장, 발한 게이트볼장과 족구장, 무릉파크 골프장 확장, 전천 생활체육 공원 조성, 도민체전 대비 시설물 개선·정비 등 체육 인프라가 예년에 비해 크게 확충돼 동해시민은 물론 우리 시를 방문하는 체육인에게 쾌적한 환경을 조성했다.

특히, 지난해 전국·도 단위 등 27개 대회 개최, 전지훈련 7개 종목 164개 팀을 유치해 약 9만5000여명의 생활 인구를 끌어모았으며, 이를 통해 총 329억원(직접효과 63억원, 간접효과 266억원)의 지역경제 유발효과를 거두는 성과를 냈다.

이러한 성과는 단발성 이벤트가 아닌, 체류 기간이 길고 파급효과가 큰 전국 단위 및 전지훈련을 겸한 대회 개최와 개별 전지훈련단을 전략적으로 유치해 외식업·숙박업 등 수요 증가와 관광지와 연계한 상권에 실질적인 기여를 이끌었다.

올해에도 대규모 체육대회 개최와 전지훈련단 유치로 강원 남부권 스포츠 중심도시로 자리매김하는 한편, 시민과 함께하는 행복한 스포츠 도시 실현을 위해 220억원의 사업비로 3대 추진과제 14개 사업을 확정하고, 2026년 동해시 체육진흥 기본계획을 마련했다.

시민의 건강증진, 여가 선용 등 다양한 전문·생활체육 대회 개최와 출전지원, 생활체육 프로그램 발굴과 운영을 통해 시민 모두가 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있는 체육활동 환경을 조성한다.

이를 위해, 체육행사 주관단체인 시 체육회 운영지원(6억1500만원), 전국·도·시·대회 개최와 종목별 출전 지원(20억1800만원), 제61회 도민체전·장애인 생활체전(36억3500만원), 스포츠클럽 육성·생활체육 교실(1억6800만원), 전지훈련선수단 지원(6000만원) 등 65억원을 편성했다.

체계적인 장애인 체육 사업의 원활히 추진하기 위해 시 장애인체육회 운영지원과 생활체육 활동 지원(1억800만원), 장애인 체육대회 개최·출전 (1억6200만원), 어르신과 유·청소년을 위한 생활체육지도자 배치(6억1000만원) 등에 9.5억원의 사업비를 반영했다.

또한, 저소득층 유?청소년?장애인의 생활체육 참여기회 확대를 위한 스포츠강좌 이용권 지원(3억3700만원), 시민들의 맞춤형 운동 상담과 관리를 전담하는 동해체력인증센터 운영(20억300만원)에 5.9억원을 편성했다.

어르신의 건강과 체력 증진을 위한 맞춤형 체육관인 백세건강스포츠센터는 총 100억원의 예산을 투입해 2026년 착공, 2027년 준공을 목표로 추진 중이다.

또한 공공체육시설 이용에 따른 시민 불편 해소와 안전사고 예방을 위해 하키장 인조잔디 교체, 국민체육센터 시설 개선 등 10개 사업에 32억900만원을 반영했다.

특히, 제61회 도민체전과 제19회 장애인 생활체전이 강원도민의 화합과 자긍심을 드높이는 체육 축제가 되도록 시설개선 사업비 79억2000만원을 편성해 계획된 경기장과 부대시설 정비를 차질 없이 추진해 시·군 참가 선수단과 관람객 모두가 만족할 수 있도록 빈틈없이 준비할 계획이다.

동해시 관계자는 "올해에도 더욱 다양한 종목들의 대회 개최와 전지훈련 선수단 유치를 통해 지역경제 활성화에 기여하고 그 혜택이 시민들에게 돌아가는 선순환이 이뤄지도록 노력하겠다"며"시민의 건강증진과 여가선용 등 다양한 생활체육 활동을 지속적으로 발굴?지원하고 시민 누구나 자유롭게 스포츠활동에 참여할 수 있는 체육 기반 마련을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

아울러 "200만 강원도민의 기억에 남는 성공적인 체전이 되도록 경기장은 물론 안전, 의료, 교통, 자원봉사, 관광, 문화, 숙박 등 세부적인 편의 사항까지도 개최 전까지 꼼꼼하게 점검하겠다"고 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



