사회
홍천군, 용문~홍천 광역철도 조기착공 향한 새해 '첫걸음'

이종구기자

입력2026.01.14 14:45

홍천군 세종정부청사 방문
용문~홍천 광역철도 조기 착공 잰걸음

2026년 새해 시작부터 홍천군은 지난해 12월 22일 용문~홍천 광역철도 예비타당성조사 통과를 계기로 조기 착공을 위해 또다시 발걸음을 재촉하고 있다.

홍천군청 전경. 홍천군 제공

홍천군청 전경. 홍천군 제공

홍천군은 기획예산처와 국토교통부 등 세종정부청사를 방문하고 대전광역시에 있는 국가 철도 공단 등을 방문한다고 밝혔다.


새해 시작과 함께 중앙부처를 방문한 홍천군은 용문~홍천 광역철도 예비타당성조사 통과를 위해 적극 협조해 준 관계자와 정부 부처에 감사의 뜻을 전했다. 아울러 예비타당성조사 통과 이후의 향후 진행 절차에 대해 협의하고, 홍천철도가 조기에 착공될 수 있도록 지속적인 관심과 협조를 요청했다.

홍천군 관계자는 "용문~홍천 광역철도는 100년 미래 발전의 강력한 원동력이 될 것"이라며 "조기 착공을 위해 철저하게 준비하는 한편, 홍천역세권 개발구상 구체화 방안과 철도역과 연계한 대중교통체계 개편 등 지역발전 방안을 속도감 있게 추진하여 철도 건설사업을 계기로 홍천 지역경제 활성화는 물론 경제적 파급효과를 극대화하겠다."라고 밝혔다.


한편, 용문~홍천 광역철도는 용문역에서 홍천역까지 총 32.7㎞ 길이의 단선철도이며, 총사업비는 1조995억원에 달하는 대규모 국책사업이다.




홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
