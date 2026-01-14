화천군, 주한 대사관 외교 사절단 화천산천어축제 진수 '만끽'

11개국 주한 대사관 외교관 일행

13일 화천군 방문해 축제 체험

주한 대사관 외교관들이 올해도 화천산천어축제를 찾아 K-윈터 페스티벌의 진수를 만끽했다.

주한 외교관들로 구성된 외교 사절단이 지난 13일 화천산천어축제장을 방문하고 있다. 화천군 제공

외교 사절단은 말레이시아, 타지키스탄, 케냐, 이라크 대사를 포함해 미국, 방글라데시, 라오스, 온두라스, 아르헨티나, 잠비아, 콩고 등 11개국 출신, 32명으로 구성됐다.

이들은 지난 13일 서울을 출발해 화천에 도착했다.

산천어 식당에서 다양한 산천어 메뉴로 점심을 먹은 일행은 에티오피아 참전용사 후손 장학사업 홍보관을 찾아 참전용사 후손들이 전통방식으로 만든 현지 커피를 체험했다.

이어 외국인 낚시터에서 기다려온 산천어 얼음낚시에 도전했다.

이내 곳곳에서 산천어를 낚아 올린 외교관들의 감탄이 터져 나왔다.

외국인 구이터에서 산천어 구이와 각종 음식들을 시식한 외교 사절단은 실내얼음조각광장으로 이동해 웅장한 빙등 예술 작품들을 직접 보고 느꼈다.

화천군은 매년 각국 주한 대사관 대사와 외교관 등 외교 사절단을 축제장에 초청하고 있다.

외교 사절단에게 문화체육관광부가 지정한 글로벌 축제인 화천산천어축제를 알리고, 이들의 본국에도 축제의 소식을 홍보하기 위해서다.

최문순 화천군수는 "외교 사절단 방문행사를 통해 화천산천어축제가 더 많은 국가에 알려질 수 있도록 노력하고 있다"고 말했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



