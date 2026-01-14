[포토] 개인정보위 제1회 전체회의 참석하는 송경희 위원장

송경희 개인정보보호위원장이 14일 종로구 정부서울청사에서 열린 제1회 개인정보보호위원회 전체회의에 참석하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>