[오늘의신상]추억의 캐릭터가 과자 속으로…해태, '아바타스타 슈 컬렉션' 5종

해태제과는 2000년대 인기를 끈 자사 캐릭터 아바타스타 '슈'를 대표 제품에 담은 '아바타스타 슈 컬렉션' 5종을 100만개 한정 출시한다고 14일 밝혔다.

슈 컬렉션 라인업은 ▲오예스 ▲후렌치파이 ▲버터링 ▲자유시간 ▲롤리폴리 등 5가지다. 슈를 사랑하는 20~30대 고객층이 지난해 가장 많이 찾은 제품들로 선정했다.

해태 '아바타스타 슈 컬렉션'.

패키지에는 Y2K 감성과 상큼한 봄이 생각나는 다양한 색상의 옷을 입고 슈가 등장한다. 새콤달콤한 과일도 담았다. 후렌치파이는 상큼함이 풍부한 독일산 블랙커런트를, 오예스는 국내산 딸기와 쑥을 담았다. 자유시간은 딸기, 버터링은 라즈베리를 담았으며, 롤리폴리는 바나나와 초콜릿 조합으로 완성했다.

슈 컬렉션 출시에 맞춰 새로운 게임도 공개된다. 20여 년 만에 선보이는 신규 게임은 과거 슈를 기억하는 세대와 처음 접하는 세대 모두 즐길 수 있도록 구성했다. 1월부터 3월까지 매달 1개씩 순차적으로 공개된다. 게임에 참여한 고객들을 대상으로 추첨을 통해 아이패드 미니, 에어팟4 등 다채로운 선물을 제공한다.

해태제과 관계자는 "직접 만들고 키워온 자사 캐릭터 아바타스타 슈와 대표 과자가 만난 컬렉션은 오직 해태에서만 볼 수 있다"며 "추억의 아바타스타 슈와 맛있는 과자를 함께 즐기는 뜻깊은 시간이 되길 기대한다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



