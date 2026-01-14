본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

교보증권, '2026 출발 경영전략회의' 개최

송화정기자

입력2026.01.14 14:35

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

교보증권은 여의도 금융투자협회 불스홀에서 '2026 출발 경영전략회의'를 개최했다고 14일 밝혔다.

13일 여의도 금융투자협회 불스홀에서 개최된 '2026 출발 경영전략회의' 에서 교보증권 이석기 대표이사가 강평을 하고 있다.

13일 여의도 금융투자협회 불스홀에서 개최된 '2026 출발 경영전략회의' 에서 교보증권 이석기 대표이사가 강평을 하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

이날 회의에는 박봉권, 이석기 대표이사를 비롯한 임원 및 부점장 등 120여명이 참석했다. 이 자리에서는 2025년 주요 경영 성과를 점검하고 급변하는 금융 환경에 대응하기 위한 성장 전략과 추진방향을 공유했다.


특히 AI-DX(AI-Digital Transformation) 전환 가속화와 디지털자산 사업 진출 등 미래 기반 구축을 위한 신사업 발굴 및 비즈니스 다각화에 역량을 집중하기로 했다.

지속가능 성장을 위한 전략 실행 과제로는 ▲신사업 추진 역량 고도화 ▲자산관리(WM) 영업 및 채널 경쟁력 강화 ▲금융소비자 중심 내부통제 구축 등을 제시했다.


이와 함께 올해 시장 전망과 본부별 사업계획을 공유하고 우수 부점 시상과 신임 조직장 소개를 통해 지난해 임직원들의 성과와 노력을 격려하는 시간도 가졌다.


참석자들은 2026년을 '성장 가속의 원년'으로 삼고 고객 신뢰를 기반으로 한 지속 가능한 성장 체계를 한층 강화해 나가겠다는 의지를 다졌다.

이석기 대표이사는 "그동안 추진해 온 변화와 혁신의 노력이 실질적인 경쟁력으로 축적되고 있다"며 "사업 포트폴리오와 실행력을 한 단계 끌어올려 회사의 외형과 위상이 함께 성장하는 전환점을 만들어 가겠다"고 강조했다.


교보증권은 최근 조직 개편을 통해 AI-DX 및 디지털자산을 전담하는 '미래전략파트'를 신설하고 고액자산가(HNW) 전용 특화 점포를 도입하는 등 차별화된 비즈니스 경쟁력 강화에 나설 계획이다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"쿠팡에 무슨 일이"…한 달 새 5000명 넘게 '휴가' 신청 "쿠팡에 무슨 일이"…한 달 새 5000명 넘게 '휴가'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

카페 女알바 얼굴 촬영한 중년남, "왜 찍냐" 묻자 황당 답변

"1시간 일찍 나왔더니 타네요" 지하철역 몰린 서울 직장인들

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

'北 침투 무인기' 문제에 위성락 "정부 것 아냐…민간서 보냈다면 위법"

새로운 이슈 보기