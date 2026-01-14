문체부, 8기 지역신문발전委 위원 9명 위촉…조상진 위원장

문화체육관광부가 제8기 지역신문발전위원회 위원 9명을 14일 위촉했다고 밝혔다. 위촉된 위원은 비상임이며 임기는 3년이다.

지역신문발전위원회는 '지역신문발전지원 특별법'에 따라 지역신문의 발전을 지원하기 위해 설치된 기구다. 지역신문 발전지원계획 수립에 관한 의견 제시, 지역신문발전기금 조성과 운용에 관한 사항 심의, 지역신문발전기금 우선지원대상사 선정 심의 등의 업무를 수행한다.

김영수 문화체육관광부 제1차관(가운데)과 제8기 지역신문발전위원회 위원들이 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부] AD 원본보기 아이콘

제8기 위원회 위원은 김진이 전(前) 고양신문 편집국장, 김창우 전 강원일보 미래전략기획실장, 안상호 전 매일신문 이사, 오세욱 선문대 미디어커뮤니케이션학부 부교수, 우희창 시민미디어마당 사회적협동조합 이사장, 임한순 경일대 특임교수, 정후식 전 광주일보 논설주간, 조상진 전 전북일보 논설위원, 최창렬 용인대 특임교수 등 총 9명(가나다순)이다.

문체부와 국회 문화체육관광위원회, 언론 관련 단체(한국신문협회·한국기자협회·한국언론학회)가 지역신문 관련 전문성과 현장 경험을 고려해 각 3명씩 추천했다.

제8기 위원회는 이날 첫 회의를 열어 조상진 위원을 위원장으로, 최창렬 위원을 부위원장으로 선출하고, 향후 위원회 운영 방안을 논의했다.

김영수 문체부 제1차관은 "디지털 전환 가속화 등 급격한 미디어 환경 속에서 지역신문이 마주한 어려움이 크지만, 이럴 때일수록 위원회의 역할이 더욱 중요하다"며 "지역신문이 지역사회의 다양한 목소리를 대변하고 긍정적인 변화를 견인함으로써, 지역 민주주의의 견고한 토대로 역할을 다할 수 있도록 위원회가 적극적으로 뒷받침해 주길 바란다"라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>