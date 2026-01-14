본문 바로가기
영남

영천예술창작스튜디오, 18기 입주작가 선정…12일부터 입주 시작

영남취재본부 최대억기자

입력2026.01.14 14:21

단기 작가 1명, 장기 작가 8명 등 총 9명 선발

영천시는 2026년 영천예술창작스튜디오 18기 입주작가 선정을 마치고 지난 12일부터 본격적인 입주를 시작했다고 밝혔다.


이번 18기 입주작가 모집에는 영천을 비롯해 경기도, 서울, 충남, 강원, 전남, 부산, 대구, 경북 등 전국 각지에서 활발히 작품 활동을 이어가고 있는 작가들이 지원했다.

최종 선정은 행정 및 미술계 전문가로 구성된 영천예술창작스튜디오 입주작가 선정심사위원회의 1차 서류심사와 2차 면접심사를 거쳐 이뤄졌다.

영천예술창작스튜디오 전경

선정된 입주작가는 단기 작가 1명과 장기 작가 8명 등 총 9명으로, 평면·입체·설치 등 다양한 장르의 전공 작가들로 구성됐다.


18기 입주작가들은 1월 12일부터 12월까지 약 1년간 영천예술창작스튜디오에 입주해 창작 활동을 이어가게 되며, 4월 프리뷰전을 시작으로 10월부터는 릴레이 개인전을 통해 1년간의 창작 성과를 시민들에게 선보일 예정이다.


시 관계자는 "전국의 젊고 역량 있는 작가들이 쟁쟁한 경쟁을 통해 선정된 만큼, 입주 기간 동안 활발한 창작 활동을 펼치길 기대한다"며, "예술창작스튜디오가 개인의 성장을 넘어, 서로 교류하고 융합하며 함께 성장하는 공동체적 레지던시 공간이 되길 바란다"고 말했다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

