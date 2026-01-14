통풍에 맥주 안 좋다?…여성은 맞고, 남성은 맥주 말고 '이것'

같은 음주량에도 요산 반응, 성별 따라 달라

여러 주종 섞을수록 요산 수치 더 높아져

같은 양의 술을 마셔도 성별과 술의 종류, 음주 방식에 따라 혈청 요산 수치에 미치는 영향이 달라진다는 연구 결과가 나왔다. 특히 남성은 소주, 여성은 맥주 섭취가 요산 상승과 더 밀접한 관련성을 보였으며 여러 주종을 섞어 마시는 음주 방식은 남녀 모두에서 요산 수치를 더 높이는 경향이 확인됐다.

같은 양의 술을 마셔도 성별과 술의 종류, 음주 방식에 따라 혈청 요산 수치에 미치는 영향이 달라진다는 연구 결과가 나왔다. 게티이미지 AD 원본보기 아이콘

14일 삼성서울병원에 따르면 강미라 건강의학본부 교수, 김경아 의학통계센터 교수·홍성준 박사, 안중경 강북삼성병원 류마티스내과 교수로 구성된 공동 연구팀은 이 같은 내용을 담은 연구 결과를 '대한의학회지(Journal of Korean Medical Science)' 최근호에 발표했다.

소주 포함한 '한국형 음주 패턴'으로 요산 영향 분석

이번 연구는 2011년 1월부터 2016년 6월까지 삼성서울병원에서 건강검진을 받은 18세 이상 성인 1만7011명을 대상으로 진행됐다. 혈청 요산 수치는 통풍을 유발하는 핵심 요인으로 음주는 요산 생성과 배설 모두에 영향을 미쳐 통풍 위험을 높이는 대표적인 요인으로 알려져 있다.

기사 이해를 돕기 위한 음주 이미지. 픽사베이 원본보기 아이콘

연구팀은 서구권 중심의 기존 연구로는 한국인의 음주·식사 문화를 충분히 반영하기 어렵다는 점에 주목해 소주를 포함한 '한국형 음주 패턴'을 분석에 반영했다. 알코올 섭취량은 에탄올 8g을 기준으로 1표준잔으로 표준화해 금주부터 과음·폭음까지 총 6단계로 나눠 요산 수치와의 연관성을 분석했다. 1표준잔은 맥주(4.5도) 220㎖, 소주(20도) 50㎖, 와인(12도) 85㎖로 정의했다.

남성은 소주·여성은 맥주…요산 상승 성별 차이

분석 결과 소주·맥주·와인 모두 음주량이 늘어날수록 혈청 요산 수치가 상승하는 경향을 보였다. 다만 요산 증가와 더 강하게 연관된 술의 종류는 성별에 따라 달랐다. 남성에서는 소주 섭취가 요산 증가에 가장 큰 영향을 미쳤고 하루 소주 0.5표준잔 수준의 적은 음주량에서도 요산 상승 경향이 관찰됐다. 반면 여성에서는 맥주 섭취가 요산 상승과 가장 밀접한 관련성을 보였다.

주종, 성별에 따른 요산 증가 추이. 삼성서울병원 원본보기 아이콘

여러 주종을 섞어 마시는 경우에는 남녀 모두에서 요산 수치가 더 높아지는 경향이 나타났다. 김경아 교수는 "한국인은 폭탄주처럼 여러 주종을 섞어 마시는 경우가 많아, 음주량과 주종별 효과를 분리해 분석하는 데 신경을 썼다"고 설명했다.

연구팀은 술의 종류에 따라 함께 섭취하는 음식의 차이도 확인했다. 남성은 소주 또는 여러 주종을 섞어 마시는 경우 단백질 함량이 높은 음식을 선호하는 경향이 있었고 여성은 맥주를 주로 마시는 경우 고단백 식품 섭취가 많은 것으로 나타났다.

또한 음주 습관 개선에 따른 요산 조절 효과는 비만 여부에 따라 차이를 보였다. 비만이 아닌 경우(BMI 25㎏/㎡ 미만)에는 음주 조절 효과가 비교적 뚜렷했으나 비만인 경우(BMI 25㎏/㎡ 이상)에는 비만 자체의 요산 상승효과가 커 음주의 영향이 상대적으로 가려질 수 있는 것으로 분석됐다.

강미라 교수는 "이번 연구는 단순한 음주량이 아니라 한국 특유의 술과 음식 조합이 요산 수치에 미치는 영향을 데이터로 확인했다는 점에서 의미가 있다"며 "고요산혈증이 있는 비만 환자는 체중 조절과 음주 습관 개선을 동시에 시행하는 것이 중요하다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>