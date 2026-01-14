신한금융, 현업 실무자 'AX 혁신리더' 100명 선발

3년간 100명 육성…전사적 내재화 추진

진옥동 "올해 전 직원이 현장서 AI 활용할 것"

신한금융그룹은 AI 전환(AX)을 위한 그룹 핵심 인재인 'AX 혁신리더' 100명을 선발하고, 현업 중심의 전사적 AX 실행 단계로 전환한다고 14일 밝혔다.

진옥동 신한금융그룹 회장이 13일 서울 중구 본사에서 열린 'AX 혁신리더' 발대식에서 'AX 혁신리더'들과 기념촬영을 하고 있다. 신한금융 제공 AD 원본보기 아이콘

이와 관련해 그룹은 전날 서울 중구 본사에서 'AX 혁신리더' 발대식을 개최했다.

선발된 이들은 각자의 업무 영역에서 ▲AI 및 데이터 기반 업무 혁신 과제 발굴 ▲반복·비효율 업무의 AX 관점 재설계 등 실질적인 성과 창출을 주도하게 된다. 우선 ▲현업에서 바로 활용 가능한 AI 에이전트 기획·설계·개발에 대한 기본 교육 ▲각 사의 업무 환경에 맞춘 심화 교육을 이수한다. 이후 사내 생성형 AI와 비정형 데이터 플랫폼 등을 활용해 업무에 최적화된 AI 에이전트를 직접 설계하고 구현함으로써 AX 실행 경험과 전문성을 축적할 예정이다.

이날 발대식에는 진옥동 회장을 비롯한 주요 경영진과 각 그룹사에서 선발된 'AX 혁신리더' 100명이 참석해 향후 추진 계획을 공유했다. 경영진과의 토크콘서트를 통해 실행 중심의 AX 방향성에 대한 공감대도 형성했다.

진 회장은 "지난해에는 경영진 대상 AI 교육을 통해 AX에 대한 인식과 가능성을 점검했다면, 올해는 현장에서 전 직원이 AI를 실제로 활용하는 단계로 나아가야 할 시점"이라며 "100명의 리더가 AI 에이전트 활용 능력을 극대화해 그룹 전반의 AX 경쟁력을 끌어올리는 촉매 역할을 해달라"고 당부했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



