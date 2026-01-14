본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

효령노인복지타운, 노인일자리 안전교육 실시

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.14 14:18

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

겨울철 낙상 예방 등 현장 중심 교육 진행

광주 효령노인복지타운이 2026년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 시작을 앞두고 어르신 310명을 대상으로 안전 및 직무 이해 교육을 진행했다. 광주 효령노인복지타운 제공

광주 효령노인복지타운이 2026년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 시작을 앞두고 어르신 310명을 대상으로 안전 및 직무 이해 교육을 진행했다. 광주 효령노인복지타운 제공

AD
원본보기 아이콘

광주 효령노인복지타운이 2026년 노인일자리 및 사회활동 지원사업의 본격적인 시작에 앞서 참여 어르신들의 안전사고 예방을 위한 집중 교육을 실시했다.


효령타운은 지난 13일 타운 내 공연장에서 올해 노인공익활동사업에 선발된 어르신 310명을 대상으로 안전 및 직무 이해 교육을 진행했다고 14일 밝혔다.

이번 교육은 어르신들이 현장에 투입되기 전 필수 안전 수칙을 숙지하고, 각 사업단별 구체적인 업무 내용을 이해할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.


특히 겨울철 활동 시 발생하기 쉬운 빙판길 낙상사고 예방 요령을 비롯해 활동 중 안전사고 방지 수칙, 사업단별 준수 사항 등 실제 사례 중심의 맞춤형 콘텐츠로 구성해 참여자들의 이해도를 높였다.


효령타운은 향후 아침 조회와 현장 순회 지도를 통해 이번 교육 내용을 반복 안내하는 등 어르신들이 안전하게 일자리에 참여할 수 있도록 촘촘한 관리 체계를 유지할 계획이다.

정경남 효령타운 본부장은 "노인일자리 활동에서 가장 중요한 기본은 어르신들의 안전"이라며 "참여자들이 안심하고 활동할 수 있도록 정기적인 교육은 물론 현장 점검과 예방 활동을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"쿠팡에 무슨 일이"…한 달 새 5000명 넘게 '휴가' 신청 "쿠팡에 무슨 일이"…한 달 새 5000명 넘게 '휴가'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

카페 女알바 얼굴 촬영한 중년남, "왜 찍냐" 묻자 황당 답변

"1시간 일찍 나왔더니 타네요" 지하철역 몰린 서울 직장인들

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

'北 침투 무인기' 문제에 위성락 "정부 것 아냐…민간서 보냈다면 위법"

새로운 이슈 보기