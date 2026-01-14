본문 바로가기
사회
인천∼인도네시아 항로 개설…"연간 12만TEU 창출 기대"

박혜숙기자

입력2026.01.14 14:01

인천항과 인도네시아를 연결하는 신규 컨테이너 항로가 개설됐다.


인천항만공사(IPA)는 KCI(Korea-China-Indonesia) 컨테이너 정기 서비스가 운영을 시작했다고 14일 밝혔다.

이는 인천항∼중국 칭다오∼상하이∼인도네시아 자카르타∼수라바야∼중국 서코우∼부산∼인천을 순환 기항하는 항로다. 2200∼2954TEU(1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1대)급 컨테이너선 4척이 주 1회 운항할 예정이다.


인천신항 한진 인천컨테이너터미널 전경. 인천항만공사 제공

인천신항 한진 인천컨테이너터미널 전경. 인천항만공사 제공

첫 항차로는 인터아시아 라인의 '인터아시아 인게이지 호'(2200TEU급)가 전날 한진 인천컨테이너터미널에 입항했다. 이후 TS라인스, GSL, 남성해운 선박이 순차적으로 투입될 계획이다.


IPA는 이번 항로 개설을 통해 인도네시아 자카르타·수라바야 지역을 중심으로 수출입 물류 접근성이 크게 개선될 것으로 기대했다. 특히 폐지, 폴리염화비닐(PVC) 등 수출 화물과 중국 서코우의 가구류 수입 화물을 중심으로 연간 12만TEU 이상의 물동량이 창출될 것으로 전망했다.

이경규 IPA 사장은 "인도네시아 신규 항로 개설은 성장성이 높은 동남아 시장과 인천항을 잇는 중요한 출발점"이라며 "앞으로도 신성장 시장을 대상으로 적극적인 마케팅을 펼쳐 수도권 수출입 기업을 지원하겠다"고 말했다.


한편 지난해 인천항은 신규 컨테이너 항로 9개를 개설해 총 72개의 컨테이너 정기항로를 운영했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
