함안문화예술회관, 세계 정상급 '필하모닉 앙상블' 신년음악회 개최

경남 함안군은 새해를 맞아 빈 필하모닉 오케스트라 현역 단원들로 구성된 '필하모닉 앙상블' 신년음악회를 오는 2월 5일 함안문화예술회관 대공연장에서 개최한다.

이번 공연은 세계 최고의 명성과 전통을 자랑하는 빈 필하모닉 오케스트라 수석 및 현역 단원 13명이 참여해 비엔나 정통 사운드를 선보이는 무대다. 합주단은 바이올리니스트 슈켈첸 돌리를 중심으로 플루트, 오보에, 호른 등 각 파트 수석 연주자와 현역 단원으로 구성됐다.

필하모닉 앙상블 공연사진 .함안군 제공

필하모닉 앙상블은 빈 필하모닉의 역사와 전통을 담아낸 최상급 연주 스타일과 고유의 사운드를 유지하며, 대편성 오케스트라의 명품 연주를 실내악 편성으로 감상할 수 있는 공연으로 세계적인 호평을 받고 있다. 2017년 한국과 오스트리아 수교 125주년을 기념한 내한 공연 이후 국내 주요 공연장으로부터 꾸준히 초청을 받고 있다.

이번 무대에서는 '왈츠의 왕' 요한 슈트라우스 2세의 작품을 비롯해 오페라 '카르멘' 모음곡 등 폴카, 왈츠, 탱고까지 다채로운 연주곡목이 연주된다. 친숙한 곡들로 구성돼 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 공연이 될 것으로 기대된다.

프로그램은 주로 오스트리아 출신 작곡가들의 작품으로 구성돼 오스트리아 음악의 역사와 전통을 생생하게 느낄 수 있으며, 빈 필하모닉 단원들이 직접 선보이는 정통 빈 음악을 만날 수 있다.

함안문화예술회관 관계자는 "이번 신년음악회는 세계 최고 수준의 합주단을 함안에서 직접 만날 수 있는 매우 특별한 기회다"며 "품격 있는 클래식 선율과 함께 활기찬 새해를 시작하길 바란다"고 말했다.

공연 입장료는 전석 5만원이며, 문화사랑 유료 회원은 30% 할인 혜택을 받을 수 있다. 관람은 8세 이상 가능하며, 자세한 사항은 함안문화예술회관 누리집 또는 전화로 문의하면 된다.





