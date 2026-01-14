한진, e스포츠 LCK와 '네이밍 스폰서십' 체결

2028년까지 파트너십

한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 19,620 전일대비 300 등락률 +1.55% 거래량 17,390 전일가 19,320 2026.01.14 13:55 기준 관련기사 한진, 2025년 영업익 1114억원…전년비 11%↑[신년사]조원태 회장 "2026년, 항공부문 통합 원년…변화에 선제적으로 대응해야"한진, 네덜란드에 물류거점 구축…"K뷰티 유럽공략 지원" 전 종목 시세 보기 close 이 글로벌 e스포츠 리그 'LCK(리그 오브 레전드 챔피언스 코리아)' 무대에서 새로운 브랜드 가치를 전파한다.

한진은 12일 서울 중구 사옥에서 조현민 사장, 노삼석 대표와 임우택 브리온이스포츠 대표 등 양사 주요 관계자가 참석한 가운데 '네이밍 스폰서십' 협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

한진은 12일 서울 중구 사옥에서 브리이스포츠와 '네이밍 스폰서십' 협약식을 가졌다. 왼쪽부터 노삼석 한진 대표, 조현민 사장, '테디' 박진성 선수, 임우택 브리온이스포츠 대표, 박정석 단장.

이번 스폰서십은 물류가 산업의 기반을 넘어 대중의 일상과 문화 속에 자연스럽게 녹아드는 브랜드로 거듭나기 위한 전략의 일환이다. LCK는 2030 핵심 시청층은 물론 40대 시청 비중까지 많이 증가하며 전 연령대를 아우르는 대중적 콘텐츠로 자리매김했다. 한진은 강력한 영향력을 가진 LCK 무대를 통해 지난해 선포한 신규 CI를 알리고, '젊고 혁신적인 글로벌 종합 물류 기업'으로 브랜드 이미지를 수립할 방침이다.

올해 정규 시즌부터 팀명 '한진 브리온'을 앞세워 글로벌 팬덤과 호흡한다. 중계 채널과 SNS 내 브랜드 노출은 물론, 서울의 대표적 핫플레이스인 '브리온 성수' 외벽 광고 등 온·오프라인 미디어를 활용해 신규 CI 인지도를 높일 계획이다. 세계 시청자 수가 6억4000만명을 넘어서는 글로벌 e스포츠 시장의 성장세와 연간 누적 시청 2억2900만시간에 달하는 LCK의 파급력을 활용, 글로벌 미래 고객에게 '한진'의 이름을 확실히 각인시킨다는 전략이다.

또 6개 국어를 지원하는 글로벌 직구 플랫폼 '훗타운'을 통해 해외 팬덤 전용 굿즈를 선보이고, 디지털 물류 플랫폼 '원클릭'을 기반으로 글로벌 유통 및 배송을 담당한다. 다양한 종목의 국가대표급 선수 매니지먼트와 빅 스포츠 이벤트 수행 역량을 보유한 브리온컴퍼니의 네트워크를 바탕으로 추가적인 사업 연계 기회를 지속 발굴할 예정이다.

한진 관계자는 "LCK는 세계 미래 세대의 지지를 받는 파급력 있는 글로벌 콘텐츠"라며 "한진 브리온을 통해 글로벌 고객들이 일상 속에서 한진의 브랜드를 자연스럽게 경험하고, 더욱 역동적인 기업 이미지를 체감할 수 있도록 다각적인 활동을 전개할 것"이라고 밝혔다.





