본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

성주군, 자동차세 1월 연납으로 '4.58% 세액공제 혜택' 받으세요

영남취재본부 최대억기자

입력2026.01.14 13:52

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성주군은 다음달 2일까지 자동차세 연납 신청을 받는다.


올해는 1월 연납 시 전년과 동일하게 자동차세 연세액의 4.58%를 공제받을 수 있다.

성주군청 전경

성주군청 전경

AD
원본보기 아이콘

성주군에서는 전년도 자동차세를 연납 신청하고 납부된 차량의 경우, 별도 신청 없이 연납 고지서를 발송했다.

자동차세 연납 희망자는 2월 2일까지 군청 재무과 부과팀, 읍면 행정복지센터(세무부서)에 방문 또는 전화 신청 후 발부된 고지서 또는 발송된 문자의 가상계좌로 납부해야 하며, 자동차세 연납은 자동이체가 불가능하므로 직접 납부해야 함을 유의해야 한다.


또한 14일부터는 위택스 홈페이지 또는 위택스 앱, ARS에서도 신고납부가 가능하며, 연납 신청 후 납부하지 않을 경우 6월, 12월에 자동차세가 부과되면 납부하면 된다.


군 관계자는 "1월 중에 미리 납부하고 세액을 공제받을 수 있는 연납 제도를 주민들이 적극 활용하길 바란다"고 말했다.

기타 문의사항은 성주군청 재무과 및 읍면 행정복지센터로 문의하면 된다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"쿠팡에 무슨 일이"…한 달 새 5000명 넘게 '휴가' 신청 "쿠팡에 무슨 일이"…한 달 새 5000명 넘게 '휴가'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

정체불명의 '폭로 계정'에 학폭 영상 또 떴다...일본 사회 파장 '일파만파'

'돼지그림' 커피잔 받아든 보안관 "이건 모욕" 발끈 …美 스타벅스 결국

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

작년 11월 시중 통화량 1.9조 줄었다…8개월 만에 하락 전환

새로운 이슈 보기