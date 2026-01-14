대한체육회 공식 파트너 우리금융, '팀 코리아' 지원

2026 밀라노 동계올림픽부터

2028 LA올림픽까지 선수단 공식 후원

이날 협약식에는 임종룡 우리금융지주 회장과 유승민 대한체육회장 등 주요 관계자들이 참석해 대한민국 스포츠 발전과 국가대표 선수단의 경기력 향상을 위한 상호 협력을 약속했다. 이번 협약으로 우리금융은 대한체육회 공식 파트너로서 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽과 2026 아이치·나고야 아시안게임, 2028 LA올림픽 등 주요 국제대회에 출전하는 국가대표 선수단을 다양하게 지원한다.

우리금융은 지원에 그치지 않고 상대적으로 관심이 적은 비인기 종목과 주니어 유망주를 지원하는 '우리 드림 브릿지' 사업을 대한체육회와 함께 추진한다. 이번 협약과 함께 2024 파리올림픽 근대5종 동메달리스트 성승민 선수와도 후원 계약을 체결했다.

이정섭 우리금융지주 상무(왼쪽부터), 성승민 근대5종 국가대표 선수, 임종룡 우리금융지주 회장, 류준수 스노보드 선수, 박재연 크로스컨트리 선수, 이윤주 크로스컨트리 선수, 유승민 대한체육회장, 오지윤 마케팅실장이 기념사진을 촬영하고 있다.

유승민 회장은 "우리금융그룹의 적극적인 후원에 깊이 감사드린다"며 "이번 파트너십은 국가대표 선수단에 큰 힘이 되는 것은 물론, 기초 종목과 청소년 스포츠 활성화에도 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

우리금융 관계자는 "이번 협약을 통해 우리 선수들이 국제 무대에서 최상의 기량을 발휘하고 대한민국 스포츠의 위상을 높이는 데 기여할 수 있도록 지원할 것"이라며 "특히 미래의 주역인 주니어 유망주들이 환경에 구애받지 않고 꿈을 키울 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다"고 밝혔다.





