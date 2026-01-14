전남 영암 청년들 7명 이상 '결혼해야 한다'

영암군, 청년사회경제실태조사 발표

결혼 필요성 응답자 75% 긍정적 답변

자녀 2명 이상 희망도 71% 달해

전남 영암에 거주하는 청년 10명 7명 이상은 결혼에 긍정적인 것으로 분석됐다.

영암군과 호남지방통계청은 14일 청년의 사회·경제적 삶 실태 파악 및 정책 수립 기초자료 활용을 위해 실시한 '2025년 청년사회경제실태조사' 결과를 공개했다.

우선 '정주 여건'을 묻는 항목 중 '영암군에 계속 거주할 생각이 있다'는 청년은 3년 전 56.2%에서 지난해 59.9%로 상승했다.

청년들의 생각은 '주거 여건 만족도' 42.0%에서 42.5%로 상승, '전입' 45.6%에서 63.5%로 상승으로도 뒷받침됐다.

영암군에서 살아가는 청년 10명 중 6명이 다른 지역에서 왔는데, 그중 절반 넘는 50.6%가 호남권에서 전입해 호남 청년에게 영암이 비중 있는 삶터의 대안으로 자리 잡아가고 있는 것으로 파악됐다.

영암에서 살아가기 위해 필요한 주거 관련 정책으로 청년들은 '공공주택 확대' 38.8%, '청년보증금·전세금 대출' 29.3% 등을 꼽았다.

특히 '결혼관'과 '적정 자녀 수'에서 청년들의 낙관은 두드러졌다.

결혼을 '해야 한다'는 청년은 55.9%에서 74.5%로, 2명 이상 자녀를 낳겠다는 청년도 63.7%에서 71.2%로 크게 늘어 시선을 끌었다.

청년들은 영암군에 '출산육아대책'으로 '양육비용 부담 완화' 37.7%, 출산장려금 지원 31.7% 등을 요구했다.

이 밖에도 영암 청년들은 건강정책으로 비용 지원 50.8%, 문화·여가 정책으로 비용 지원 50.2%, 취업·창업 활성화 정책으로 기업고용지원 및 신규기업 유치 24.5% 등을 1순위로 선택했다.

영암군은 이번 실태조사 결과를 두고, 민선 8기 다양한 분야에 걸친 청년 정책이 지역 청년의 인식 개선에 영향을 미쳤다는 설명이다.

나아가 실태조사를 바탕으로 지금까지의 기조를 이어 더 강화된 청년 정책을 이어간다는 방침이다.

전국 최초로 공공기관인 한국토지주택공사(LH)와 협약을 체결해 청년주택 공급을 추진해 온 영암군은, 지난해 말 '국토교통부 특화 공공임대주택 공모사업'에 선정돼 영암읍에 100호 규모의 공공임대주택을 조성할 계획이다.

취업 청년의 주거비 부담 완화를 위해 전·월세 청년에게 월 20만원, 1인 월세 청년가구에는 월 10만원을 지원하는 등 주거 안정 정책도 확대하고 있다.

올해부터는 청년 신혼부부에게 3년간 최대 500만 원의 결혼장려금을 지원하는 정책을 추진 중이고, 무주택 신혼부부에게는 주택 구입 또는 전세자금 대출 시 이자를 지원하고 있다.

아울러 출산 가정에 출장장려금을 첫째 150만원에서 다섯째 950만 원까지 차등 지급한다.

출생 후 24개월까지 월 9만원의 기저귀 구입비 지원, 1~18세 출생기본소득 월 20만원 지급 등 양육 부담 완화 맞춤형 정책도 강화한다.

청년 일자리를 위해서 영암군은 지역 고용 여건을 반영한 일자리 카페 운영, 일자리 박람회 개최 등으로 지속가능한 경제활동을 지원하고 있다.

구직 단념 청년과 미취업 청년에게는 '청년 도전 지원사업', '청년 성장 프로젝트' 등으로 노동시장 재진입과 역량 강화를 체계적으로 뒷받침하고 있다.

청년 창업몰 운영으로 창업 청년의 임대료 부담을 완화하고, 로컬크리에이터 육성 사업으로 3년간 총 2억원 규모의 창업 지원을 추진하는 등 지역 창업 생태계 조성도 병행하고 있다.

미취·창업 청년의 구직활동 부담 완화를 위해 자격증 응시료를 연 10만원 한도로 지원하는 등 취업~창업 전 주기를 아우르는 청년 일자리 정책을 확대하고 있다.

우승희 영암군수는 "이번 실태조사는 청년의 눈높이에 맞춘 민선 8기 영암군의 청년 정책이 주효했음을 방증한다. 조사 결과를 바탕으로 경제·사회·문화·교육 등 청년의 삶 전반을 아우르는 혁신 정책으로 젊음이 넘치는 영암을 만들어가겠다"고 밝혔다.

한편 이번 2025년 청년사회경제실태조사는 개인, 주거, 가족, 건강, 문화·여가, 삶의 질, 경제활동, 희망 일자리, 취업지원정책, 경제, 영암군 특성항목 11개 부문 42개 항목을 영암군 거주 19~49세 청년 1,008명이 응답한 결과이다.





