'얼굴 없는 15억'…논산에 6년째 익명의 기부

올해 2억7000만 원 기탁…취약계층 아동 156가구에 1년간 생계 지원

익명의 기부자가 또 한 번 논산을 찾았다. 이름도, 얼굴도 공개하지 않은 한 시민이 6년째 거액을 내놓으며 지역의 가장 약한 이웃을 지켜오고 있다. 올해 기부액만 2억7300만 원. 누적 기부는 15억 원에 육박한다.

14일 충남 논산시에 따르면 '익명의 기부천사'는 지난 2020년 첫 기부 이후 단 한 해도 빠짐없이 나눔을 이어오고 있다.

올해 기탁한 금액은 2억7300만 원으로, 지금까지 논산에 전달된 누적 기부액은 14억9465만 원에 달한다. 지방 중소도시에서 이 정도 규모의 개인 장기기부는 전국적으로도 보기 드물다.

기부자는 전달 과정에서 "빠르게 변하는 사회 속에서도 어려운 환경에 놓인 아이들이 자신의 가능성을 잃지 않도록 돕고 싶다"는 뜻을 전했다.

익명의 기부자가 논산시에 보낸 메일 원본보기 아이콘

특히 '우리가 있기에 내가 있다'는 의미의 아프리카 공동체 철학 '우분투(Ubuntu)'를 언급하며, 개인의 행복은 공동체의 안녕 속에서만 완성될 수 있다고 강조했다.

시는 기부자 뜻에따라 기존에는 18세 미만 자녀를 둔 차상위계층 가구만 지원했지만, 올해는 교육급여 수급 가구까지 포함해 총 156가구가 혜택을 받는다.

지원 기간도 기존 5개월에서 12개월로 늘려, 취약계층 아동 가구가 1년 내내 안정적인 생활을 이어갈 수 있도록 한다.

기부금은 오는 23일부터 충남사회복지공동모금회를 통해 집행된다. 한부모 여부와 자녀 수 등을 고려해 가구별로 차등 지급되며, 선정된 가구는 12개월 동안 매달 같은 날 지원금을 받게 된다.

백성현 시장은 "익명의 기부자님이 강조한 우분투 정신은 지금 우리 사회에 가장 필요한 가치"라며 "시에서도 이웃을 더욱 촘촘히 살피고, 누구도 소외되지 않도록 책임 있는 복지 행정을 이어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자



