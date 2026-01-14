피더린, 배우 김지훈 모델 발탁… 브랜드 입지 강화와 마케팅 본격화

프리미엄 PDRN 전문 스킨케어 브랜드 피더린(PYDERIN)이 배우 김지훈을 브랜드 모델로 발탁하며 본격적인 마케팅 강화에 나섰다.

이번 모델 선정은 단순한 이미지 제고를 넘어, 브랜드 인지도 확대와 보다 폭넓은 소비자층과의 접점을 강화하기 위한 전략적 행보로 풀이된다. 피더린은 김지훈이 지닌 세련된 이미지와 안정감, 그리고 오랜 기간 쌓아온 신뢰도가 브랜드가 추구하는 전문성과 방향성이 잘 맞는다고 판단해 모델로 발탁했다고 밝혔다.

김지훈은 깊이 있는 연기력과 꾸준한 작품 활동을 통해 대중성과 신뢰감을 동시에 확보한 배우로 평가받고 있다. 피더린 측은 이러한 김지훈의 이미지가 '피부 본연의 회복과 균형'이라는 브랜드 메시지를 자연스럽고 설득력 있게 전달할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

피더린은 이번 모델 계약을 기점으로 기존보다 한층 강화된 마케팅 전략을 전개할 계획이다. 디지털 채널을 중심으로 콘텐츠를 확장하는 한편, 온·오프라인 전반에서 브랜드 노출을 확대하고 병·의원을 넘어 대표 제품 '리쥬부스터(REJUVUSTER)'의 약국 유통 채널과 연계한 마케팅 활동도 적극 추진한다는 방침이다. 이를 통해 소비자와의 접점을 다각도로 넓히고 브랜드 존재감을 본격적으로 강화해 나갈 예정이다.

특히 특정 연령대에 국한되지 않고 폭넓은 소비자층과 소통할 수 있는 김지훈의 대중성이 브랜드 확장에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대를 모으고 있다. 기존 스킨케어 소비자뿐 아니라, 신규 및 잠재 고객층까지 자연스럽게 흡수하며 피더린의 시장 내 입지를 한층 공고히 할 것이라는 전망이다.

피더린 관계자는 "김지훈 배우와의 협업은 브랜드가 한 단계 더 도약하기 위한 중요한 전환점"이라며 "앞으로 보다 전략적이고 적극적인 마케팅을 통해 피더린만의 정체성과 경쟁력을 소비자들에게 확실히 각인시킬 계획"이라고 전했다.

한편 피더린은 차별화된 제품력과 안정적인 유통 전략을 기반으로 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. '리쥬부스터(REJUVUSTER)'를 중심으로 병·의원은 물론 약국 유통 채널까지 확장하며 브랜드 저변을 넓혀가고 있다. 이번 모델 발탁을 계기로 피더린은 국내를 넘어 글로벌 더마 코스메틱 시장에서도 존재감을 더욱 강화해 나갈 것으로 기대되고 있다.





