과학기술·정보통신 인사 한자리에…신년인사회 개최

과학기술정보통신부는 김민석 국무총리와 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 14일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 개최된 2026년 과학기술인·정보방송통신인 신년인사회에 참석했다고 밝혔다.

한국과학기술단체총연합회와 한국정보방송통신대연합이 공동 개최하는 이번 인사회는 '과학기술·인공지능(AI)으로 여는 대한민국 대도약'을 주제로 학계와 연구자, 기업 관계자 등 600여명이 모였다.

올해 신년인사회는 예년과 달리 '국민과 함께하는 행사'로 기획됐다. 주최 측은 대국민 소통 시간을 마련, 사전에 일반 국민을 대상으로 신년 소망 메시지를 접수받았다. 이를 바탕으로 선정된 국민 대표 질문에 분야별 전문가가 현장에서 직접 답하며 신년 포부를 밝혔다.

배경훈 부총리는 "2026년은 과학기술과 정보통신의 힘으로 더 크고 강한 대한민국으로 도약할 원년이 될 것"이라며 "누구도 넘볼 수 없는 과학기술 강국으로 우뚝 설 수 있도록 범부처의 역량을 하나로 모으는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, '과학기술인·정보방송통신인 신년인사회'는 기존에 각각 개최되던 두 분야의 신년인사회를 2014년부터 통합하여 개최해 온 행사다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



